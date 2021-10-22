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女性留下遺產12年增近1成！專家教你繼承要注意這些事

▲隨著女性在社會地位逐漸提升，女性繼承遺產甚至房產的比例也逐年增高。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲隨著女性在社會地位逐漸提升，女性繼承遺產甚至房產的比例也逐年增高。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-22 13:19:39

根據財政部針對遺產稅案件最新統計，被繼承人的男女比重中，女性占比則從民國97年的27.7％，民國109年提高至36.8％。專家分析，隨著女性地位提高與經濟獨立，過去國人習慣由女性拋棄遺產的型態，隨著社會變遷也逐漸改變中。

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據財政部統計指出，被繼承人的男女比重上，雖然仍舊有男多於女的狀況，比重已經從男性占比從97年的72.3％減少9.1個百分點為63.2％，女性占比則由27.7％提高至36.8％，兩者逐漸拉近；在拋棄繼承比重上，男性拋棄繼承已經從97年的39.2％，109年增加至44.5％，女性拋棄繼承從60.8％降至55.5％。

▲遺產稅實徵件數概況。（表／住商機構企劃研究室彙整）
▲遺產稅實徵件數概況。（表／住商機構企劃研究室彙整）
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，過去男性在經濟上佔優勢，致使留有遺產的男性佔多數，而隨著女性地位提高與經濟獨立，加上女性壽命較長等因素，使得身後遺產的兩性差異比重逐漸縮小；同時，在過去國人習慣由女性拋棄遺產的型態，隨著社會變遷也逐漸改變。

徐佳馨指出，109年國人遺產稅實徵案件共9846件，男性被繼承人6219人，占63.2％，97年與109年相比，兩者差距由44.6％減為26.4％，顯見隨著女性經濟能力增加，置產與家中財產登記規劃之性別觀念漸有轉變，讓身後留有遺產的女性比重增加。

▲109年各年齡層拋棄繼承占比。（表／住商機構企劃研究室彙整）
▲109年各年齡層拋棄繼承占比。（表／住商機構企劃研究室彙整）
同時，徐佳馨表示，過去台灣人習慣由男性繼承家業，女性拋棄繼承的型態，近年已有改變，雖然遺產抛棄繼承人仍以女性居多，不過差距也在縮小中；另外，在年齡級距觀察，20歲以上各年齡層均呈現女性占比高於男性，其中以60至64歲差距最大，足見該觀念也漸次改變。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，《民法》修訂後，以限定繼承為原則，對於被繼承人的債務，僅需用繼承所得遺產償還；不過，當已知被繼承人債務龐大，或有協議、風俗習慣，會採用拋棄繼承，繼承人必須在知悉得繼承時起3個月內，以書面向被繼承人住所地法院提出，且拋棄繼承會對順位產生影響，建議決定前還是要審慎為要。

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