T1／桃園雲豹公布制服組　劉嘉發擔任球探顧問

T1 LEAGUE桃園雲豹職業籃球隊今(22日)公布完整制服組名單，首席助教由韓逸平執掌、助教則為林裕書；球探顧問的部分，由劉嘉發及朱國龍擔任。除積極補強教練團外，也一舉網羅三名昔日大專籃球聯賽(UBA)好手，包含強悍鞏固禁區的長人劉宏柏、昔日UBA新人王吳季穎及以防守聞名的後衛余孟耘，強化本土陣容。





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桃園雲豹教練團陣容除先前公布的總教練王志群外，首席助教公佈為韓逸平搭配助教林裕書。從小就受美式球風的洗禮的韓逸平，期許培養球員們在賽場上的的抗壓性，以剛柔並濟的帶隊方式，與具有國手資歷的助教林裕書、數據分析師郭衍恩，共同替團隊打造屬於雲豹的球風。在醫療團隊方面，邀請先前服務於達欣工程籃球隊的蘇柏文擔任醫療顧問，防護師則由周岳璋任職，兩人將帶著多年運動防護的資歷，結合桃園在地醫療體系，給予球員們第一線的醫護支援。

日前卸下SBL高雄九太科技總教練職務的劉嘉發，則接下球探顧問一職，除了擁有中國職籃CBA、WCBA、NBL執教資歷外，也曾在SBL、WSBL分別領軍球隊闖入總決賽。如今來到桃園雲豹與球員出身的朱國龍攜手擔任球探顧問，劉嘉發期望能善用身旁資源並結合自身經驗，給予球場及訓練上的建議，替球隊提供有利的資訊。

球員的部分，桃園雲豹簽下出自高師大

，身高193公分的劉宏柏。他在大學階段場均貢獻8.5分、6籃板，也曾在UBA戰場上寫下27分的生涯代表作。大學畢業後，劉宏柏投身4年的志願役

，直到看見T1 LEAGUE與各個新球隊的成立，決心重返球場，一圓小時候的籃球夢。

有「射手」稱號的吳季穎，今年23歲，身高181公分、75公斤，是105學年度UBA的新人王，在UBA戰場上繳出場均10.9分的成績。畢業於輔仁大學後，經過一年的自我沈澱，吳季穎領悟到「成為一名職業籃球選手」還是自己一直以來所追求的夢想，下定決心重回球場，並表示：「我已經開始全新投入訓練，努力將自己恢復到最好的狀態，等待一個能再次證明自己的機會！」