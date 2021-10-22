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李雲迪感情世界超神祕　僅公開認愛「善良的她」

▲李雲迪情史成謎，僅承認過一任女友。（圖／李雲迪微博）
▲李雲迪情史成謎，僅承認過一任女友。（圖／李雲迪微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-22 18:07:03

大陸「鋼琴王子」李雲迪18歲拿下蕭邦國際鋼琴大賽金獎，成為最年輕得獎者，加上外型帥氣，從此受鎂光燈關注，事業發展平步青雲。昨（21日）晚李雲迪驚傳嫖娼被警方逮捕，感情史再度成為話題，據傳他曾和台灣女孩交往、離過婚，甚至出現同志傳聞，不過本人都沒承認。

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▲李雲迪聲稱為參加綜藝節目瘦了15斤。（圖／翻攝李雲迪微博）
▲李雲迪嫖娼被抓，形象崩跌。（圖／李雲迪微博）
李雲迪感情生活相當神祕，2006年被傳有台灣女友，並與女方訂婚，不過當時他以「任何一個正常人都希望結婚」回應，2008年，25歲的李雲迪和大他14歲的香港豔星彭丹，共同出席一場飯局，事後爆出交往，不過立刻遭雙方駁斥。

▲華真曾被傳與李雲迪結婚。（圖／真Jen微博）
▲華真曾被傳與李雲迪結婚。（圖／真Jen微博）
2009年，李雲迪被港媒報導，與一名身材高䠷的女子在北京約會，更指女方是他的老婆而非女友，因為女子無名指戴著一枚戒指，而該女身分被起底，疑為中共前國務院總理華國鋒的孫女，名叫華真，大李雲迪1歲，後來又傳兩人在2012年離婚，然而，李雲迪及華真都否認有這段情。

▲李雲迪多年來維持鋼琴才子形象。（圖／李雲迪微博）
▲李雲迪多年來維持鋼琴才子形象。（圖／李雲迪微博）
直到2013年11月27日，李雲迪突然在微博發文，高調認愛女友田霏，女方是畢業於哥倫比亞金融數學系的圈外人，典型的白富美，李雲迪稱讚女友「很善良」，有趣的是，李雲迪公布戀情當天，好友王力宏也同時認愛現任老婆李靚蕾，由於當時兩人被傳是戀人，共同澄清意味明顯。

▲李雲迪2013年認愛女友田霏。（圖／翻攝微博）
▲李雲迪2013年認愛女友田霏。（圖／翻攝微博）
▲李雲迪2013年認愛女友田霏。（圖／李雲迪微博）
▲李雲迪前女友田霏。（圖／李雲迪微博）
未料，就在3年後，李雲迪無預警刪掉該條認愛貼文，被猜測與田霏玩完，當年31歲的李雲迪再度回到單身狀態。不過誰也沒想到，5年後，李雲迪會因為嫖娼被拘捕，私德被檢視之餘，也令大眾感到不勝唏噓。（編輯：楊穎軒）

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