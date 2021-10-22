台中工業用電大增　議員呼籲速增燃氣穩定能源

面對大量的回台投資，如何穩定供電讓企業願意來台中，民進黨市議員施志昌質詢表示，增加燃氣機組不僅能增加供電，也能兼顧減少污染排放，並穩定的朝向綠色能源發展，希望中市府不要在政治口水，阻擋燃氣機組設置。

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施志昌表示，其實現在台灣幾個重要的燃煤電廠從 104 年後都持續減煤，像是中火以及興達發電廠，實際發電量降到核可發電量的六成左右。但全台投資不斷回流，也造成用電需求繼續上升。

施志昌指出，根據主計處資料顯示，實際上台中的用電量已經是全國最高，且用電量年年上升。其中，台中從 104 年工業部門的用電量快速成長， 104 年是 135.80 億度， 108 年工業部門用電量是 196.47 ，相比之下這四年期間工業部門的用電量增加了 44 ％，也就是說，近幾年工業成長也讓台中的用電量節節攀升。 109 年、 110 年台商回流後的需求量，勢必會再增加。

施志昌表示，而整體用電狀況，這五年中部地區的用電成長率約 2 至 5% 不等，但中火的發電量已經少於台中的用電量，還有人整天在吵中電北送根本笑話，電網相互支援是常識，但整體來說台中是被其他電廠支援的那一個。

施志昌呼籲市府，不要在政治口水，中央政府循序漸進減碳的過程，盧市長卻將「更新機組」計畫打成「擴建計畫」。他前幾天就說控制燃煤量才能控制污染源，跟用幾個機組根本無關，但環保局長還在扯機組數量問題。而全台許多電廠實際發電量都已達發電許可上限。中火或是興達發電廠雖還有空間，但大家的共識都是持續減煤。然而，只有增加燃氣，才有空間減少燃煤。市府不願意合作，只會讓中火多燃一天煤，離減少空污就遠一天。

環保局表示，市府近 3 年來強力督促中火減煤，但根據中火燃氣機組環評資料顯示，台電預估 114 年 2 部燃氣機組上線後， 4 部燃煤機組轉備用，燃煤機組用煤量最多可達 1,260 萬噸 / 年、常態情境為 1,185 萬噸 / 年，常態情境也僅比 109 年 ( 用煤量 1,229 萬噸 ) 減煤 44 萬公噸，顯示中火保留 4 部燃煤機組備用，僅為增加調度，好讓中火可將每年最多 1,260 萬噸的生煤量燒好燒滿，並未因為燃氣機組上線後，生煤用量因此更少；另天然氣亦有污染，如中火燃煤機組不減，將造成「煤電燒滿」及「氣電外加」，污染不減反增。