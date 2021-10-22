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富邦金董座蔡明興確診Delta！陳時中承認了：病況穩定

▲指揮中心針對機師染疫做出說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲指揮中心針對機師染疫做出說明。（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-22 14:28:50｜2021-10-22 14:32:54

中央流行疫情指揮中心，日前公布新增境外移入個案中，1例自美國返台個案(案16448），日前傳出為富邦金董座蔡明興，對此指揮官陳時中，也正面回應。

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媒體追問境外移入個案案16448，是否真為董座蔡明興，對此，陳時中表示：「對個資還是（保密），不過確實，你講的大概是對的」，間接認了董座境外移入確診的事實。

對於案16448目前身體狀況，指揮中心表示，雖為突破性感染、病毒量很高，但是目前隔離治療中，病況穩定、沒有重症。另外，根據指揮中心最新的境外移入病毒定序結果，也可以發現案16448為Delta病毒株。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,818,297例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,801,502例排除)，其中16,357例確診，分別為1,716例境外移入，14,587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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