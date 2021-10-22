秋冬毛孩易生病！獸醫揭「3點必知」　正確知識護健康

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有一種冷叫做阿嬤覺得你冷！天氣轉涼時人們習慣添衣保暖，許多人也會幫毛孩穿上衣服；但別忘了，毛孩身上自備著毛茸茸的毛髮，也會依季節性而換毛，所以牠們對於冷的感受度其實跟我們是不一樣的，過度穿衣保暖反而會讓牠們不舒服。
小布動物醫院程若芷醫師提醒，因為毛孩的毛髮功能在於保護皮膚跟保暖，夏季換毛時期，如果毛髮厚重是能夠剪短但不要剃光，冬季其實室內溫度適宜，也不一定需要穿衣服，如果希望幫毛孩穿衣服，接觸的衣物跟睡墊需要勤於更換，建議毛爸媽們3-5天就換洗，因為牠們身上的皮屑如果累積在衣物上，容易造成塵蟎滋生，更容易引起皮膚搔癢等問題。衣物也請選擇布料透氣舒適的材質，以及避免材質堅硬或是裝飾品過多的衣服，這些都容易引起毛孩不適甚至造成皮膚問題。
2、家中環境潮濕及外出散步腳濕濕
台灣的氣候不穩定，許多地方終年環境都很潮濕，毛爸媽們如果習慣帶毛孩外出散步，回到家中請務必要將毛孩的手掌腳掌擦乾淨，如果沒有將腳底及時擦乾，潮濕的環境加上腳底未擦乾的溼氣，容易引起指間炎；另外，如果家中空氣較潮溼，建議適時地開啟除濕機，將室內環境維持適合毛孩的濕度，避免空間過度潮濕或乾燥。
3、補充保健品
換季時期毛孩除了容易有腸胃不適的狀況，有些也會有皮膚紅腫、搔癢、抓耳朵的狀況產生，許多毛爸媽們都以為是換季造成，所以會一味盲目地補充保健品，但是卻發現毛孩的狀況並沒有改善，有時反而會造成毛孩的壓力，而適得其反！
程若芷醫師提醒，在此時發生的症狀容易讓毛爸媽們誤以為是換季造成的原因，而疏忽了是否為其他原因導致。舉例來說，前陣子有一隻小狗因為耳朵發炎到小布動物醫院看診，之前飼主一直認為是換季潮濕而引起的，除了每天將家中除濕機打開，也購買了很多益生菌要給狗狗吃，但是情況卻沒有好轉，後來經檢查後懷疑可能是因為換新飼料出現食物過敏反應，回家更換成原本的飼料後耳朵問題也就改善了。因為耳朵屬於皮膚的一部份，臨床上很多皮膚問題的狗狗，會出現耳朵反覆發炎而有角質化的狀況，導致耳殼都變厚厚粗粗，所以有時治療耳朵疾病，除了抹片檢查是否有感染，食物過敏也是需要考量。
當家中毛孩有任何症狀時，建議第一時間立即與獸醫師討論，找出真正的問題並補充毛孩真正需要、以及正確的營養，這才是最好的方式。
秋冬季節轉換而引起的身體狀況，主要是環境緊迫造成，像是突然降溫太潮濕造成適應不良等，提醒毛爸媽們，毛孩的身體狀況不僅是只有天氣轉換而造成，也可能是其他因素而造成，像是剛好食用到過敏的食物或是接觸到會引起過敏的物品，例如前段提到的小狗案例，就是因為食物引起的過敏反應，所以毛孩的身體狀況仍需與獸醫師討論進行最適當的治療，如果需要幫毛孩補充保健品，也建議毛爸媽們與獸醫師討論挑選毛孩最需要的營養品，才能適得其所。
毛孩健康問題可以很複雜，也可以因為毛爸媽們做出正確的決定而變得很簡單，希望每個毛孩都能夠開心健康度過秋冬轉換的過渡期～（文／PetTalk）
★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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