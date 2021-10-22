竹北興隆公園動工 縣長楊文科：會跟AI智慧公園一樣讚
新竹縣政府去年起規劃「3年投入2億元改造22座公園」，經過多次公民參與工作坊，打造好玩的公園就在我家，加上新竹縣今年AI智慧園區公園、東興圳完工，未來陸續提供民眾、親子更多更優質休憩空間，22座公園中第一座特色公園—竹北市興隆公園(公24)今(22)日正式動工，該公園總面積約1.2公頃，依照自然地形分齡分區，打造七大主題全齡遊戲公園，並從德國引進亞洲首座蝴蝶攀爬網等好玩遊具，目標在都市中打造一個自然遊戲場，預計明年5月完工。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-10-22 14:16:55
新竹縣長楊文科、多位竹北議員也為該工程進行動土儀式，祈福公園順利完工。縣長楊文科表示，前年有一群家長帶著孩子向他倡議，希望設置特色遊戲場，他在聽取意見後，縣府團隊立即盤點相關資源，考量整體都市計畫發展、人口結構、交通運輸動線、現有體健設施及其使用率等因素後，擇定竹北市及芎林鄉共22處既有公園進行特色公園改造，並加入公民參與的機制，多次辦理村里說明會及工作坊，並上網公告設計圖廣納民眾意見，期望落實民眾夢想中的公園。
「好玩程度不輸AI智慧園區公園」楊縣長強調，興隆公園預計明年五月完工，由工程新翊規劃設計公司規劃、曾榮獲國家卓越建設獎的磐東營造公司施工、惇陽工程顧問公司執行，相信以專業的施工能力、優異的品質，可讓鄉親來到公園就像在大自然中渡假。
新翊規劃設計公司李吳博澄總設計師進行工程簡報，他表示，公24公園基地面積遼闊，以「森林」為主題，保留7成以上自然環境，並規劃七大主題，包含學齡前遊戲區、地景滑梯及竹林攀爬區、森林攀爬網主題曲、自然地景土丘遊戲區、共融設施區、保持身體健康區、親子喜愛的push bike跑道等區域，裡面設置亞洲首座蝴蝶攀爬網，以及擺盪大索設施、筒狀溜滑梯、極限飛輪等，共提供18種遊戲體驗，可以容納300人使用量，希望在城市中打造綠意盎然，又兼具遊戲性的特色遊戲場。
此外，公24將於10月25日晚上7點於竹北市斗崙里集會所(福興ㄧ路35巷51號)辦理施工前說明會，歡迎關心該公園未來發展的鄉親踴躍參加。新竹縣政府團隊也將持續分享工程最新進度與其餘公園相關規劃設計圖，歡迎大家持續追蹤「五色鳥飛閱公園」粉絲專頁(https://www.facebook.com/hsinchucountypark)。