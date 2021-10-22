逆孫砍死嬤動機「不爽她不給錢」！檢方相驗驚：瘋砍22刀
本月21日，新莊一名20歲的李姓男子，返家偷竊家中30萬現金，疑似被78歲的楊姓阿嬤發現，竟持刀砍殺對方致死，犯案後還變裝、跑到北市色情按摩店消費，之後包計程車到花蓮投靠網友。21日晚間，被埋伏的警方一舉抓獲。李男落網後供稱，因為不滿楊婦不肯給錢，所以才在偷竊前先買刀，打算偷不成就用搶的，最後釀成人倫悲劇。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 15:07:52｜2021-10-22 15:59:14
而警方於事發後初步勘驗，見楊婦約身中14刀，其中1刀在胸口位置，被發現時已無生命跡象，22日下午，檢方會同法醫，前往醫院相驗遺體，楊婦的家人亦到場配合檢察官訊問，檢方相驗之後發現，楊婦全身共中22刀，疑因失血過多死亡，目前遺體暫時冰存殯儀館，待後續解剖後釐清死因，全案持續偵辦中。而李男訊後，被依強盜殺人罪嫌，移送新北地檢署，檢方複訊後向法院聲押。
據了解，李男上高中之後，行格逐漸叛逆，開始偷竊家中錢財，之後又被心軟的楊婦原諒。近日，李男得知楊婦領取30餘萬元放在家中，準備要發放給工人們薪水，他趁21日中午返家竊盜被楊婦發現，竟持刀殺人滅口後離去。21日下午，楊婦女兒因聯繫不上母親，又見家門反鎖、無法打開，因此通報警消，破門後才發現楊婦重傷倒臥血泊，送醫後宣告不治。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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