COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

賈靜雯事業家庭兩頭燒　分享育兒經「放過自己很重要」

▲賈靜雯受訪當天一大早就被女兒咘咘吵醒，但精神仍看起來相當好。（圖／翻攝賈靜雯臉書）
▲賈靜雯受訪當天一大早就被女兒咘咘吵醒，但精神仍看起來相當好。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者臺孝婷/台北報導

2021-10-22 14:47:56

47歲的女星賈靜雯今年以新片《瀑布》入圍金馬獎「最佳女主角」，將和同片女兒王淨一同角逐影后寶座。賈靜雯和王淨在片中的母女關係從一觸即發到相偎相依，2人將演技發揮得淋漓盡致，讓觀眾可以感受角色的掙扎和希望。《瀑布》劇組日前在「JR東日本大飯店」接受媒體訪問，賈靜雯聊到私底下的育兒經時，向《NOWnews今日新聞》透露，二女兒咘咘受訪當天早上不到6點就起床寫功課，讓她又驚又喜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賈靜雯、修杰楷和女兒梧桐妹、咘咘、Bo妞全家福。（圖／賈靜雯IG）
▲賈靜雯、修杰楷（左）和女兒梧桐妹（中）、咘咘（左二）、Bo妞（右二）開心拍全家福。（圖／賈靜雯IG）
賈靜雯解釋她和女兒們的房間是連接在一起的設計，她凌晨聽到開、關門的聲音，一度擔心咘咘又夢遊。賈靜雯趕緊從床上爬起來，並走到客廳，「我看她坐在沙發上，我就問她在幹嘛？天還沒亮，我說妳趕快進來睡覺。」沒想到咘咘卻主動跑進書房開始寫作業，賈靜雯相當訝異才6歲大的女兒突然變得這麼自動自發，也讓她早上工作時忍不住向工作人員分享這件事，覺得女兒變得很貼心。

▲王淨、賈靜雯雙雙入圍第58屆金馬獎「最佳女主角」。（圖／翻攝電影《瀑布》臉書）
▲王淨、賈靜雯雙雙入圍第58屆金馬獎「最佳女主角」。（圖／翻攝電影《瀑布》臉書）
賈靜雯透露，其實3個女兒平常就很乖巧，知道她工作很累，常常會寫卡片送她，這也是賈靜雯最喜歡的一件事，「當然還是有睡不飽，很累的時候，這就是甜蜜的負擔。」賈靜雯認為，就如同她在《瀑布》中飾演的角色「羅品文」一樣，現在的職業婦女對自己的要求都很高、希望自己做到完美，「但我覺得其實有時候媽媽不要給自己這麼大的壓力，要去試著放輕鬆，因為事情不會都是完美的，所以要學會放過自己很重要。」《瀑布》將於29日全台上映。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀