賈靜雯事業家庭兩頭燒 分享育兒經「放過自己很重要」
47歲的女星賈靜雯今年以新片《瀑布》入圍金馬獎「最佳女主角」，將和同片女兒王淨一同角逐影后寶座。賈靜雯和王淨在片中的母女關係從一觸即發到相偎相依，2人將演技發揮得淋漓盡致，讓觀眾可以感受角色的掙扎和希望。《瀑布》劇組日前在「JR東日本大飯店」接受媒體訪問，賈靜雯聊到私底下的育兒經時，向《NOWnews今日新聞》透露，二女兒咘咘受訪當天早上不到6點就起床寫功課，讓她又驚又喜。
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-22 14:47:56
賈靜雯解釋她和女兒們的房間是連接在一起的設計，她凌晨聽到開、關門的聲音，一度擔心咘咘又夢遊。賈靜雯趕緊從床上爬起來，並走到客廳，「我看她坐在沙發上，我就問她在幹嘛？天還沒亮，我說妳趕快進來睡覺。」沒想到咘咘卻主動跑進書房開始寫作業，賈靜雯相當訝異才6歲大的女兒突然變得這麼自動自發，也讓她早上工作時忍不住向工作人員分享這件事，覺得女兒變得很貼心。
賈靜雯透露，其實3個女兒平常就很乖巧，知道她工作很累，常常會寫卡片送她，這也是賈靜雯最喜歡的一件事，「當然還是有睡不飽，很累的時候，這就是甜蜜的負擔。」賈靜雯認為，就如同她在《瀑布》中飾演的角色「羅品文」一樣，現在的職業婦女對自己的要求都很高、希望自己做到完美，「但我覺得其實有時候媽媽不要給自己這麼大的壓力，要去試著放輕鬆，因為事情不會都是完美的，所以要學會放過自己很重要。」《瀑布》將於29日全台上映。