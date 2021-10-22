台中國際會展中心　議員批「有錢不會辦事」

台中國際會展中心「剪不斷、理還亂！」國民黨市議員楊正中今 (22) 日質詢指出，過去林佳龍市長減項發包，造成台中國際會展中心註定要分成一、二期興建。雖然是經發局所管，但因工程交由建設局代辦，經發局局長卻似乎搞不清楚目前工程概況，連預算需求是否需要再增 13 億都還搞不清楚。

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楊正中說，今年 9 月 28 日交通地政委員會審查 109 年度決算時發現，經發局動支地政局水湳區段徵收基金辦理「台中國際會展中心新建工程」執行數不佳、累計才 30.43% ，嚴重落後。他也批經發局「有錢不會辦事」。

楊正中認為，水湳經貿園區重大建設目前興建中的有台中國際會展中心、綠美圖，發包中的有水湳轉運中心。如依照經發局邏輯，把台中國際會展中心工程再加計 13.07 億後，該案每坪單價高達 21.6 萬／坪，比對未發包的水湳轉運中心才 14.6 萬／坪，實在令人擔憂。

為此，楊正中問代辦工程的建設局，台中國際會展中心是否需要再提高預算？

建設局局長陳大田表示，經盧市府上任之後，為推動二期盡速完工，不僅務實檢討二期所需經費還降了三億，並於去年度通過議會同意補辦預算 16 億 8734 萬 5000 元。針對經發局今日專案所提預計再增加 13.07 億經費，為未來不確定性的預期營建物價指數，這是全國普遍性的增長，但是也要看之後整體發展。

楊正中說， 13 億未來到底需不需要，根本還不知道，現在就變成經發局在那邊自己講，而台中市議會難道就要為了不確定的預期指數給這 13 億嗎？請經發局回去再與建設局審慎研擬並評估實際預算需求。

市長盧秀燕表示，台中許多重大建設等了 1 、 20 年，包括台中國際會展中心、台中巨蛋等，市府秉持開不了工要開工、完不了工要完工，多年前中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動之物價調整處理原則，台中市目前也已有針對工程狀況跟變動召開應變檢討會。

盧秀燕提到，近期營建物價飆漲，如鋼筋材料就暴漲 40% ，對於全國陷入公共工程延宕問題，行政院蘇院長最近也對國內原物料、大宗物料等價格近來受國際疫情、運輸及極端氣候等因素影響波動一事，指示啟動「行政院穩定物價小組」運作機制，台中國際會展中心需要蓋起來，後續是否追加預算，也要看國家對物價控制的狀況。