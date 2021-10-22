孟耿如畫展賺很大誇口養佼哥　偕視帝薛仕凌助攻義賣

藝人孟耿如觸角多元，不僅出版繪本更擁有新銳藝術家身份，今（22）日與薛仕凌一同出席ALLSAINTS彩繪皮衣慈善義賣。自己正在白石畫廊展出的《來夢裡的空間》個展，作品幾乎全獲收藏，口碑收益都好！傳聞收益近千萬，孟耿如急忙解釋「從哪聽來的？」謙虛開玩笑表示「還沒收到錢，當然很希望」，並誇口可以養佼哥，「他最近也說以後要靠我養」！惹得雙料視帝薛仕凌驚喊「失敬」。
記者蕭涵云/台北報導
2021-10-22 19:58:55
東倫敦品牌ALLSAINTS以皮衣著稱，攜手台灣當代藝術家周世雄創作三件彩繪皮衣慈善義賣，邀來熱愛藝術的孟耿如及薛仕凌為公義發聲。孟耿如工作之餘靠藝術創作抒發情緒，分享女孩嘗試皮衣穿搭可像她今天一樣，用洋裝搭配流行軍靴，再套上一件皮外套就很帥，甚至平常自己愛穿的休閒帽T也很好配。
造型向來突出的薛仕凌，則以格紋外套在疊穿皮衣做今日造型，認為皮衣其實蠻好入手也很實穿，裡面怎麼搭都好看，孟耿如開玩笑「裡面都不穿也可以？」，逗笑薛仕凌，害羞表示大家若想嘗試也可以。
台灣當代藝術家周世雄以「童心百面系列臉譜」為題彩繪皮衣，靈感來自他兒時的童年回憶。用有如孩童般的繪畫方式，直觀又純粹的畫上各種眼睛，代表人的喜怒哀樂所有表情，想讓藝術可以輕易地穿上身。
ALLSAINTS原訂創作三件彩繪皮衣，於帝圖藝術進行線上慈善義賣，藝術家周世雄於酒會上興起，加碼增量一件創作。作品拍賣後扣除手續費的所得將全數捐出，捐至國際性宗教及慈善公益組織—基督教救世軍埔里青少年綜合服務中心。
台灣當代藝術家周世雄，畢業自英國倫敦藝術大學中央聖馬丁學院，作品曾展出於英國皇家藝術研究院、都柏林科學畫廊等國家級美術展館。創作領域橫跨雕塑、攝影與裝置藝術，抽象作品以家庭、孤寂、等待、永恆等命題，象徵「與每一個人都相關」的世界性。
他與孟耿如相談甚歡，孟耿如對其正在籌備的傢俱品牌很有興趣，周世雄見機不可失，馬上向孟耿如提出一起創作的邀請，兩人說定可以聯名設計。
ALLSAINTS全新入秋，11月將正式以彩虹形式陳設精湛色澤的皮衣，新款從皮革、面料到各式細節上都有更加豐富的設計。