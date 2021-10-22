中職／富邦悍將萬聖趴　「國民天后」徐懷鈺蒞臨開球

▲Yuki徐懷鈺將為富邦悍將演唱並開球。（圖／富邦提供）
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▲Yuki徐懷鈺將為富邦悍將演唱並開球。（圖／富邦提供）
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-22 16:17:31｜ 2021-10-22 16:17:52
Trick or Treat！富邦悍將攜手全面屍控手遊將於10/30(六)於悍將城堡舉辦一場「好樂派對」邀請大家精心變裝歡度萬聖節，不管是可愛的南瓜、殭屍、女巫、惡魔通通都來一同參與「萬聖最蝦趴」主題裝扮，即可享有全面屍控手遊贊助的富邦悍將APP點數10點，另外憑入場門票還可獲得阿華田提供的「營養巧克力麥芽餅夾心餅乾」給你糖別搗蛋，只要你大聲為悍將應援！全面失控手遊週年慶代言人「末日指揮官」Yuki徐懷鈺將在賽前帶來全面屍控主題曲演唱，並站上投手丘為悍將開出一顆強悍的守護好球。
Halloween一起樂一起贏！球團精心準備多種派對互動攤位等大家進場同樂，親子創意選物-媽媽友也將在「好樂繽紛HALLOWEEN 」攤位提供Kidzcrayon專為幼兒設計的可水洗式手指膏，讓大家可自由作畫，當天Fubon Angels秀秀子、游游也將現身攤位，親自幫大家畫上獨一無二的派對妝容，自10/25(一)12:30至10/27(三)12:30止、限量20名，只要透過富邦悍將APP的 99點兌換即可與女孩們近距離互動！
另外，場外還設有多樣好禮攤位，「全面屍控守護好禮」只要拍照並上傳指定粉絲專頁，即可獲得一次抽獎機會，帽子、帆布袋或背包等你來抽！「女巫施魔法」每頂女巫帽下皆有一項獎品，每人有三次機會、套進女巫帽中即可帶走好禮，套進越多可帶走越多獎品。「疊疊南瓜頭」邀你一起挑戰限時30秒的南瓜頭疊疊樂遊戲 ，現場也將販售萬聖節造型餅乾，小巧可愛的「FINGER FOOD」一口限定，進場響應萬聖派對同樂拿好禮。
悍將今年最盛大的變裝派對也將邀請2021季中選秀入隊的新秀們共襄盛舉！10/30(六)賽前將於二樓場外舞台舉辦「菜鳥日」活動，狀元江少慶、王苡丞、董子恩、孔念恩、李子強、楊強森、張宥鈞、岳少華、范姜永頡、劉俊豪、温展樂、陳冠勳、吳家洋等13位球員將精心變裝出席，同時將帶來精彩的個人才藝SHOW及學長們的指定PK賽！當天賽事開打前也將邀請他們一同於場中亮相與家人們見面，並揭曉今年度的菜鳥王人選。
「好樂派對」將於10/30(六)在悍將城堡展開，當天將特別以掛燈、蛛蛛網絲、南瓜頭等萬聖派對的元素精心佈置，邀請大家一起穿上最耀眼的服飾進入城堡Party！