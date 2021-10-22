沒確診但覺得身體「怪怪的」？防疫降級「焦慮感」卻升級？當心是「疫情後恐慌症」不請自來！

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萬芳醫院精神科醫師陳奕安表示，許多民眾因長時間待在家中無法外出，且大量接收有關疫情的負面新聞，導致長期處在封閉空間和緊繃的情緒裡，內外夾攻下漸漸產生頭暈胸悶、過度換氣的情況，就醫後才發覺恐慌症已經悄悄找上門。
恐慌症是焦慮症的一種，常見病徵如，突然發生的心悸、呼吸困難、喘不過氣、胸悶、頭暈、感覺異常…等等，發作時病人常常感覺極不舒服、彷彿快死掉，很多人會因此至醫院求診，但反覆就醫檢查卻又找不到身體有何異狀，造成心理更大的壓力，對於病人來說是極大的痛苦。所幸恐慌症並非無藥可治，不論是透過藥物還是認知行為治療，只要配合療程與定期追蹤，病情都能日見好轉。
日前，黃小姐在接種疫苗後，出現各種不特定身體不適，隨著身上的不舒服越來越嚴重，謹慎的她立即到醫院做詳細的檢查，經醫生分析報告後確定和疫苗副作用無關，檢查也並無異常，不過本身就有焦慮症病史的她，內心並未感到緩解，還是覺得身體百般不適。上述情形陳醫師表示，原先就有焦慮相關病史的人，在防疫期間過得相當忐忑，承受巨大的壓力，所以在施打疫苗後處於緊張時，對於身體症狀的敏感度會更高，也更容易出現焦慮症狀，這是在疫情中時常發生的。
後疫情時代容易過度焦慮 醫師授「3妙招」減輕心理負擔
陳醫師也提到前些日子疫情嚴峻，許多民眾對於踏進醫療院所心生迴避，而延遲回診的時間，這也造成中斷用藥使病情無法有效控制，陳醫師說，若身體發出警訊甚至影響生活作息時，應及早回診穩定病情，才是與疾病和平共存的方式。
防疫新生活已是常態，心理狀況的產生無孔不入，為此陳醫師提供民眾三項生活小秒招，有助於民眾撐過這段非常時期：
第一：在家不妨做些有氧運動、規律作息，除了調節情緒，也可以幫助夜晚睡眠。
第二：避免收看疫情新聞過久，一天可分配30分鐘更新資訊就好，同時要多留意消息來源正確性
第三：善用心理諮商的管道，民眾若有心理衛生相關的疑慮，可多多諮詢減輕心理的負擔。