搬個流理台竟「腰椎骨折」？ 醫師：骨鬆骨折死亡率比癌症更高！

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10月20日是「世界骨質疏鬆日」，嚴可倫醫師表示，骨質疏鬆症堪稱「沉默的殺手」，平時蟄伏暗處沒有症狀，當發生輕微暈眩或碰撞跌倒，就可能導致患者骨折，面臨失能風險。手術治療及術後照護，更對病人和家屬帶來時間、金錢及人力的巨大負擔，影響層面不可小覷。
嚴可倫醫師指出，常見的骨鬆骨折發生部位包括肩膀（近端肱骨）、手腕（遠端橈骨）、脊椎骨、寬骨（近端股骨），部份病人可以採取保守治療，多數需要接受手術。一旦造成腿部骨折，至少有3個月時間無法正常行動，術後恢復狀況也因人而異。更嚴重的是，髖部骨折後的第一年，死亡率可能高達2成，對病人生命帶來巨大威脅。
嚴可倫醫師解釋，骨鬆骨折即便選擇不開刀，僅是長期臥床，就會增加肺炎和尿路感染風險。加上患者多為高齡族群，容易引起反覆感染甚至敗血症，最終導致死亡。年長骨鬆病人如果選擇手術，亦要面臨較高的麻醉風險，都是骨鬆骨折危險性高的原因。
駝背恐讓骨鬆「兵敗如山倒」 護骨補鈣也要補維生素D
嚴可倫醫師指出，由於人體構造眼睛朝前方，身體大多數動作都是直立或彎腰向前，當骨鬆發生後就會導致骨頭向前塌陷，使脊椎骨出現「前面低後面高」的狀態。駝背症狀也會讓身體重心往前，加速骨鬆骨折風險，造成骨骼組織「兵敗如山倒」，往往需要更長時間的治療與控制，才能抑制惡化。
年齡是骨鬆的主要危險因子之一，嚴可倫醫師提醒，男性約在60至65歲之後，女性則在更年期之後就要注意骨鬆問題。尤其女性停經後，或因健康因素摘除卵巢的病人，因為荷爾蒙調節會使骨質下降速度加快。
嚴可倫醫師表示，要預防骨質疏鬆症，平日飲食除了注意補鈣，每日約1200毫克。也要注意維生素D3的補充，每天約1000單位。醫師提醒，鈣與維生素D如同水泥與磚塊，對骨質的穩健缺一不可。至於喝咖啡與骨質疏鬆尚無明確的正相關科學證據，適量飲用即可，也可搭配牛奶補充鈣質。
骨鬆篩檢意識不足，也是危險原因之一。嚴可倫醫師指出，民眾經常將骨鬆引起駝背視為「老倒縮」，忽略及早檢查骨鬆的重要性。目前標準的骨密度檢查是採用「雙能量X光吸光式測定儀」（DXA），檢測脊椎骨與兩邊髖關節的骨密度，輻射量低且費用比之骨折手術、照護支出更符合經濟效益。醫師提醒，只要年齡符合或擔心骨鬆，都可諮詢骨科門診接受骨密度檢查。
負重運動減少骨密度流失 多曬太陽助維生素D合成
嚴可倫醫師表示，有氧運動主要是增加心肺功能，要加強骨密度會建議進行適當的負重運動，讓骨頭承受重量刺激其生長，強化核心肌群的穩定，有助於穩固脊椎和降低跌倒機率。不過，鍛鍊負重運動要注意姿勢正確性，以避免傷及脊椎，應在運動教練監督下進行，也可進行阻力訓練，幫助減緩骨密度流失。
嚴可倫醫師提醒，要減少骨鬆骨折，最好及早戒菸，每日酒精攝取量建議以10克為限，約等於一瓶脾酒量。平日可多曬日光，促進維生素D合成。嚴可倫醫師表示，曬太陽不需在烈日當空下進行，他發明的口訣是「十點前、四點後，十五分鐘就足夠」。此外，有些疾病與藥物如類固醇可能增加骨鬆風險，病人可諮詢醫師，及早介入適當治療。
骨鬆治療藥物選擇多 1-2年定期追蹤即可
至於已罹患骨質疏鬆症的患者，嚴可倫醫師提醒，現在骨鬆藥物相當多種，用藥方式也很多元，會考量腎功能、性別等因人而異的因素，給予適當的治療方式。也提醒骨鬆患者在接受治療後，應1-2年追蹤一次。
疫情期間，施打新冠疫苗與骨鬆治療藥物是否需要錯開？嚴可倫醫師表示，根據國外文獻，部分藥物需要相隔四到七天、有的則需相隔一週，有的則不影響。為求簡單好記，可以口訣「骨穩照打、口服沒差」，或乾脆都隔七天，比較好記。提醒骨鬆患者仍應持續治療，維持骨鬆的妥善控制。