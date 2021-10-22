中市府首屆公共工程獎　盧秀燕表揚獲獎團隊

展現台中市建設的活力與品質，台中市政府（21）日舉行首屆「台中市政府公共工程獎」頒獎典禮，市長盧秀燕出席頒獎給獲選的4件特優工程團隊，肯定他們能從激烈競爭中脫穎而出，非常不容易；他們不但榮獲台中市公共工程最高殊榮，也將代表台中市競爭國內工程界最高榮譽獎項行政院「公共工程金質獎」。

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盧秀燕表示，上任以來秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，但建設不但要快、更要有好的品質。為使市府與民間團隊的擘劃、建設、營運能力被看見，因此，中市府創辦「台中市政府公共工程獎」，給予大家鼓勵與肯定。她說，日前《天下雜誌》公布幸福城市大調查，台中市「施政力」面向為六都第一，代表市府同仁及民間廠商業者，共同攜手建設台中市，獲得市民高度肯定。

盧秀燕指出，「台中市政府公共工程獎」經過公平、嚴格的評選，要從台中市大大小小的工程中挑選，小到區里的排水溝、大到目前三大領航建設，例如台中第一座多功能專業競技及表演大型場域的「台中巨蛋」；全世界第一座美術閱讀共構的「台中綠美圖」；以及「台中國際會展中心」，顯見評選的難度很高，但也展現台中市建設的活力與品質。

▲市長盧秀燕表示，上任以來秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，但建設不但要快、更要有好的品質(圖／柳榮俊攝2021.10.22)

盧秀燕說，市府團隊三年來，讓原本許多停滯不前的建設紛紛啟動，逐漸展現這座城市的能量，因此台中蟬聯5年全國「最想移居城市」；施政能夠讓市民擁有笑容、住在台中感到幸福，這就是市府團隊最好的回報，期盼公私協力，持續努力展現更好的成果。

秘書長黃崇典指出，市府藉由舉辦公共工程獎的評選活動來促進廠商良性競爭，提升台中公共工程施工品質。以「淬煉不凡，經典永傳」作為公共工程獎的精神，象徵每件重大工程都是歷經長期的淬煉而達到不凡境界，都是創造永傳世代的經典之作。此外，防疫期間台中市所有工程不間斷並同步落實防疫措施，在非常時期能取得優良的成績，應該給予最高的肯定及鼓勵。

研考會吳皇昇主委特別感謝所有評審委員，不辭辛勞辦理初評及決選作業，透過嚴謹的評審過程，讓各個優良工程及人員脫穎而出；獲獎廠商可以在一定期間享有減收押標金、履約保證金或保固保證金等優惠，達到良幣驅逐劣幣的目的，全力讓台中蛻變、幸福倍增。