國民黨人數優勢通過731氣爆報告案 民進黨退席抗議
高雄市議會今（22）日下午針對「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形」調查專案小組報告案進行表決，現場清點人數計有49位議員，以32票同意通過調查專案小組報告案，對此，民進黨團出席會議的民進黨議員分持「退席抗議」標語，集體退出議事廳表達抗議，批國民黨藉優勢席次強渡關山，持續把高雄氣爆當作政治提款機。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-22 17:22:17
「七三一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形」調查專案小組成員今天下午召開調查專案會議，議長曾麗燕裁示逕付表決，以32票同意通過調查專案小組報告案，人數居於劣勢的便民進黨議員分持「退席抗議」標語，集體退出議事廳表達抗議。
民進黨高雄市黨部主委趙天麟認為，國民黨意在醜化前市長陳菊主政的團隊，無視氣爆案經司法認定並無不法，但是市議會由國民黨議籍議員主導的「七三一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形」調查專案小組，卻在專案會議以人數優勢強渡關山表決通過調查報告，片面認定善款支配等悖離事實的結論，民進黨只能退席抗議。
民進黨團指出，近日市議員邱俊憲、高閔琳多次質詢，高市府政風處長林合勝也答詢說明氣爆善款使用情形送交調查，今年3月17日經高雄地檢署簽結「查無不法」，司法認證善款執行沒有逾越及不法，已經澄清並還給辛苦善後的公務同仁公道，罔顧司法調查結果，在議會私設刑堂並強勢動員，以多數暴力強渡關山司法已認證無罪的調查案，是在破壞和諧、製造對立。