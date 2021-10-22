修杰楷升格製作人愛請客　「手測胸部硬塊」防治乳癌

簡嫚書升格導演拍攝乳癌防治微電影《莉莉安的禮物》，今（22）日與製作人修杰楷、女主角方文琳一起出席微電影首映會，56歲的方文琳家有兩千金，更重視乳癌防治，她一年健康檢查1次，曾驗出乳房纖維囊腫，「去大醫院照超音波，還在安全範圍內。」簡嫚書則說她平常洗澡按摩胸部就會順便檢查，「真的有朋友這樣摸到硬塊，在早期就做了治療。」簡嫚書表示其實男生也會得乳癌，一旁修杰楷笑說：「我摸自己是沒有什麼硬塊。」他也透露愛妻賈靜雯定期檢查，「她還算會保護自己，都不用我叮嚀。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-22 18:10:00
方文琳、曾莞婷飾演一對罹患乳癌的母女，方文琳一幕向女兒袒露乳癌手術疤痕的戲，無所保留扒下外衣，曾莞婷望著媽媽的義乳落淚，情感真摯動人，方文琳表示：「和莞婷合作起來很有默契，彼此給彼此很多火花。」曾莞婷坦言和方文琳不需要太刻意培養感情，很快就可以入戲，對戲時只要方文琳握著她的雙手，她就會不自覺泛淚。而修杰楷挑戰製作人的任務，他表示：「我負責劇本、演員發想，在片場要讓大家心情好、拍攝氣氛好，大家疲憊時要請大家喝咖啡。」
微電影除了探討乳癌防治，此次也特別加入狗醫生的元素，讓整個故事較為溫暖輕鬆。簡嫚書說：「一開始要拍動物非常緊張，很怕在拍攝上有很多不能控制的畫面，結果拍攝期間滿順利的，很開心。」簡嫚書在開拍前也做了許多有關乳癌與狗醫生的田調，她謙虛表示：「這次執導遇上最大的困難是時間不夠多，影片的細緻度有待加強，希望大家能夠體諒。」但其實製作人修杰楷與演員曾莞婷、方文琳都對她讚不絕口，修杰楷更讚：「嫚書當導演一定會有自己的一片天。」