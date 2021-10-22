談基隆輕軌變捷運 柯文哲：騙局變成另一個更大的騙局
針對基隆輕軌變成捷運一事，交通部長王國材今（22）上午在立法院受訪時表示，基隆捷運將會與台鐵方面脫鉤，並強調這是與北北基討論的結果。對此台北市長柯文哲今日下午則表示，當初前瞻計畫第一個項目就是基隆輕軌，且還是總統蔡英文出面宣布的，結果到現在已經4年還在說路線要改，「我要講的就是，騙局升級以後只是另一個更大的騙局」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-22 17:59:41｜2021-10-22 18:26:18
柯文哲表示，從前瞻計畫宣布要建基隆輕軌到現在變成基隆捷運，已經長達4年時間，到今天都還說路線要修改。由於路線要更改，可行性評估要重做、環評要重做，「也就是說，距離開工的日期還非常非常遙遠，因為你過去4年的努力全部打掉重練。」
柯文哲直言，騙局升級以後就只是變成更大的騙局。「人家問為什麼會跟民進黨分手、鬧翻？就是從前瞻計畫開始。」柯文哲說，作為一個科學家或是實際執政的人真的不會這樣搞。「再問一遍，前瞻計畫當時第一個拿出來講的是什麼？就是基隆輕軌，現在說路線要全部改，那當年計畫是拿出來騙大家的？」
柯文哲強調，非常清楚，不管叫基隆輕軌還是基隆捷運，根本就蓋不下去。「所以騙局還是騙局還是騙局，一直騙下去」柯文哲說，如果王國材要換路線，那要不要出來講前瞻計畫第一砲的基隆輕軌，從頭到尾都假的？