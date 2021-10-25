今日來講股／「元宇宙」需時間發酵　分析師不建議追高

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陳威伯表示，因為任何一個產業，不可能永遠都呈現一個上漲的走勢，今天漲多，尤其又是爆量的話，未來都還會有拉回的狀況會發生，至於還要多久才會發酵，他認為可能還要再2年，元宇宙應該更理智去看待，不過他也建議投資人，可以等待元宇宙概念股拉回到前低水位時，再觀察有沒有買點出現。
展望本周（25日）台股，先看看大盤。陳威伯說，今年上半年是標準的多頭行情，漲到一萬八太多了，需要休息整理，因此下半年開始成交量明顯在萎縮，包括五日均量、十日均量，從技術面的角度來看，是呈現死亡交叉，這代表什麼？代表買氣其實是不夠的，所以大家會發現市場上的資金輪動非常快速，現在去追漲就很容易短線出現套牢，主要是現在盤面上的結構並不是標準的多方。
陳威伯表示，其實第四季本來就是傳統電子旺季，所以要給大盤一點時間，尤其現在修正後已經開始在打底，上方還有一條季線需要突破，所以如果成交量沒有放大，通常一萬七要馬上突破的機率不高，因此建議投資人稍稍等待一下還是有機會再上攻。
他認為，現階段風險還是要注意一下，建議拉回時做低接才會比較安全一點。另外，IC設計、電動車上游如MOU微控制器、SIC第三代半導體都會是相對主流，投資人可以多多關注。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。