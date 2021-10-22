鄭文燦臉書大頭貼潮照　網友驚呼：年輕時的脫線

桃園市長鄭文燦今(22)日更新自己的臉書大頭貼照片，不到1小時就吸引超過萬人點讚，大批網友稱讚「市長又瘦又帥」、「煙斗」，不過也有網友想像力超豐富，留言區大歪樓，直言「有點像...脫線」、「以為是脫線」、「是年輕時的脫線吧」，引發熱烈討論與回響。
記者李春台/桃園報導
2021-10-22 18:33:03｜2021-10-22 18:40:56
鄭文燦近來瘦身有成，他自己透露3個月內減重11公斤，因為身形大變身，幕僚團隊還為此安排他拍攝了一系列全新的造型照，日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪時，說到自己近3個月甩肉11公斤，從原本的84公斤，成功減重至目前73公斤，目標是朝70公斤努力。
既然瘦身有成，造型當然就不能再是「胖周瑜」嘍！鄭文燦的官方臉書今日更新大頭貼照片，俐落藍色西裝內搭白色T恤，加上黑色圓框眼鏡，還有招牌的「燦笑」，不少網友看到照片後，留言誇讚「太帥了吧」、「天啊！市長好瘦好有型」、「帥氣市長」。
而除了誇讚鄭文燦變瘦變帥，也有部份網友歪樓質疑這新造型「是不是加入脫線的DNA了?」，笑稱自己看到的以為是資深演員脫線「這是年輕時的脫線吧！」、「以為看到脫線爸年輕時」，照片換了不到1小時，就有1萬多人點讚、30多次分享。