不捨3Q受抹黑　黃捷：實在毋甘

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於明（22）日投票，在今年年初也曾遭遇罷免的高雄市議員黃捷相挺陳柏惟，黃捷發文指出：「這段時間，柏惟遭受漫天抹黑、強力抨擊，看了實在毋甘」、「他不是好命子，但他是好子，是一個勇敢肯打拚的台灣囝子，沒有背景、資源，只能用盡全力，才能拚搏出一點空間，憑著是一份理想與熱忱，還有顆憨直的心」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-22 18:44:35｜2021-10-22 18:53:52
黃捷說，明明受了這麼多委屈，他也無怨無悔，選擇用雙腳走遍霧峰、沙鹿、大肚、烏日、龍井每塊角落，用一百個小時、無數次的擁抱與繫握，證明他愛土地的心，「大雨大風，咱就頭犁犁若停若行」。從政時間雖然短，仍有許多不夠成熟、需要學習的地方，但他懂得反省、改變。
黃捷認為「路猶真遠，阮憨憨阿行。」苦行這段時間，四面八方的支持者湧入，被陳柏惟的誠心打動，隊伍越拉越長，綿延不絕，線上觀看直播的人數也很多，相信他的表現經得起考驗，他的誠意也足以化解仇恨。
黃捷指出，陳柏惟年初時曾趕到鳳山相挺黃捷，「鳳山挺得過，中二也可以」，黃捷也再一次誠心拜託中二選民，明天投下不同意罷免，再給陳柏惟一次機會，讓他把任期做完，好好的完成對國家的願景，讓他用更加倍的努力來服務，實踐對鄉親的承諾。