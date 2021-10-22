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共機頻擾台　行政院核定11月起增加空軍後勤獎金

▲行政院將自11月起，增加空軍後勤獎金。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲行政院將自11月起，增加空軍後勤獎金。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

中央社

2021-10-22 20:12:26

（中央社記者王揚宇台北22日電）中共軍機不斷擾台，造成地勤及後勤人員壓力大增，國防部官員日前針對增加空軍修護獎金、油料獎金與彈藥獎金等後勤獎金已達共識，將全案送行政院；行政院21日發函給國防部，准予核定，自11月1日生效。

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中共機艦頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ），立法院外交及國防委員會6日審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，民進黨立委趙天麟當時質詢指出，面對共機不斷侵擾，戰機需要地勤人員支持，針對維保後勤人員獎金，他在去年10月7日曾獲時任國防部長嚴德發承諾，會積極研議增加後勤人員獎金加給。

國防部官員7日接受中央社記者訪問時表示，針對修護獎金、油料獎金與彈藥獎金，目前已達成共識，並將此案送達行政院，只要10月獲核定，最快可在11月1日發放。

行政院21日發函給國防部，內文提到「國軍修護獎金支給表」及「國軍油料化驗與彈藥處理人員安全獎金支給表」，准予核定，並於11月1日生效。

例如，過去陸軍、海軍、空軍的油料化驗月支數額，每個月是新台幣800元，這次將空軍改為2000元；空軍彈藥補給部分，甲種跟乙種本來是2500元跟1300元，這次改為4200元跟2200元等。

對此，趙天麟今天接受中央社記者訪問時表示，面對中國窮兵黷武、共機頻繁擾台下，國軍增加許多對應的頻率，這對於空軍的維修、後勤補給、油料等，增加很多工作量。

趙天麟指出，除了飛官非常辛苦之外，後勤跟維修人員也是一樣非常辛勞，因此總統蔡英文也說要給予這群無名英雄鼓勵、獎金；本案他長期追蹤，經過一年多的努力下，國防部與行政院等進行各種磋商，加上立委的督促，才有這樣的好消息。

趙天麟說，在工作量增加下，這不僅是讓國軍弟兄姊妹得到應有的獎勵，也是一個鼓勵，更多的心意是，感謝他們捍衛中華民國空域，也是一個高度肯定。（編輯：林興盟）1101022

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