70歲張紀中「3年生2胎」體力驚人 小31歲嫩妻夜夜沒睡飽
70歲製作人、名導演張紀中多次翻拍金庸小說，胡軍版《天龍八部》、黃曉明版《神鵰俠侶》都是他的作品，在大陸演藝圈地位崇高，才子性格的他情史風流，4個小孩3個媽，老婆年紀一任比一任小，現任太太杜星霖小他31歲，2人結婚3年拚了2胎，杜星霖坦言張紀中的體力比年輕人還好，也因為孩子一個一個生，她婚後整整3年沒有睡過一夜好覺。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-22 19:50:00
張紀中25歲娶了第一任妻子王玎，生下1個女兒，後來認識了小18歲的樊馨蔓，熱烈追求這位鼎鼎大名的央視才女，在張紀中離婚之後，他與樊馨蔓同居12年才正式結婚，沒想到後來又冒出更年輕、小張紀中31歲的助理杜星霖，樊馨蔓不滿張紀中把財產轉到杜星霖名下，指著她的名字開罵：「杜星霖，從我的房子滾出去，那張床你天天躺在那裡，你就不那麼無邪了。」不過妙的是在樊馨蔓和杜星霖之間，張紀中還生下一個混血兒子，生母身分不詳。
杜星霖比張紀中的大女兒還小4歲，張紀中娶了杜星霖後，3年生下2胎，杜星霖透露張紀中不是一般老頭子，「他的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好。」今年8月還傳出杜星霖又懷第三胎，在張紀中曬的一家四口影片中，杜星霖肚子處被模糊處理，在另一張照片中，則發現杜星霖小腹隆起，對於網友揣測第三胎的留言，張紀中回覆3支玫瑰花，態度曖昧模糊。
杜星霖對老公體力讚不絕口，但是懷孕生子的過程也讓她非常艱辛，杜星霖懷胎受到「五臟六腑壓迫」，連順暢呼吸都成了奢侈品，加上氣血流失、日夜哺乳，「我已3年沒睡過一個整夜覺」，更可怕的是產後落髮嚴重，頭髮掉得滿地滿床滿廁所，因此，張紀中對嬌妻非常疼愛，對於網路傳出他做「親子鑑定」，驗出2個小孩非親生種，張紀中嚴正駁斥，採取法律手段捍衛老婆清白。