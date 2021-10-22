腰痛是腎臟病嗎？會洗腎嗎？醫：留意症狀，４種人最容易洗腎！

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顏宗海醫師表示，診間不乏腰痛前來腎臟科就診的民眾，不過多數檢查發現是和肌肉拉傷有關，也就是常聽到的閃到腰，又或者是骨骼的問題，如椎間盤突出。腰痛可分成三大類型，包括和骨骼、肌肉、神經有關的結構性疼痛；與發炎、疾病、免疫疾病有關的發炎性疼痛，例如僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎等；以及臟器性疼痛，包括了民眾常聽說、常會擔心的腎臟問題。當中以結構性和發炎性最為常見，臟器性雖然較為少見，但一樣不可大意。
腰痛是腎臟病嗎？醫：留意相關合併症狀。
腎盂腎炎：顏宗海醫師表示，腎臟疾病繁多，與腰痛有關的較常見包括了急性腎盂腎炎、腎結石、腎臟腫瘤等。主要和泌尿道感染有關，腎臟屬於上泌尿道，下泌尿道受到感染若嚴重，就會侵襲到腎臟，因此此問題也較常見出現在女性族群身上。也因泌尿道感染，患者常會出現發燒、噁心、想吐等症狀，更嚴重可能出現血尿。
腎結石：腎結石則好發於男性族群，主要和飲食習慣有關，因飲食不當、飲水不足等原因，使得礦物質結晶沉積在腎臟當中，久而久之形成結石，最常見的結石為草酸鈣結石，若結石卡住輸尿管會引起腎水腫，進而造成劇烈疼痛。腎結石主要症狀包括了排尿疼痛、尿量減少、血尿，若合併泌尿道感染也可能出現發燒、噁心、想吐等症狀。
腎臟癌：至於腎臟癌，各年齡層皆有可能發生，不過通常較常出現在年長族群身上，致病的原因如多數癌症，與遺傳、菸酒、肥胖、疾病有關。因是癌症的關係，腎臟癌除了腰痛、血尿等泌尿道症狀之外，患者也容易出現常見與癌症有關的症狀，如體重不明下降、食慾不振、容易貧血等症狀，若轉移到他處，則也會出現相關症狀，如骨轉移出現骨痛。
顏宗海醫師提醒，雖然腰痛多與肌肉、骨骼有關，但若出現這些不尋常的症狀，萬不可輕忽認為只是閃到腰或其他問題，應盡早就醫檢查，以避免誤判而延誤就醫。
４種人最容易洗腎！早檢查、遵照醫囑最重要
說到腎臟疾病，不論是因為腰痛而懷疑，又或者已經過檢查確診，民眾往往最擔心的就是洗腎。對此顏宗海醫師表示，上述３種與腰痛有關的腎臟疾病，僅有嚴重的腎結石所造成的雙側腎水腫才有可能進入到洗腎這個階段。常見引起洗腎的原因並不會造成腰痛，根據衛生主管機管統計資料相關病因包括糖尿病、高血壓、腎絲球腎炎、多囊性腎臟病等疾病，其中又以糖尿病最為大宗。
顏宗海醫師表示，這些疾病雖有所不同，但會走到洗腎都有個共通點，就是未妥善治療或控制原有的疾病。例如許多民眾日常出現疼痛就吃止痛藥而不就醫治療，又或者就醫治療後因各種聽來的迷思而不吃藥、自行停藥，包括認為吃藥傷身體、吃久了變藥罐子、藥吃多了會傷腎，或是聽信各種來路不明的偏方、親朋好友介紹的民俗療法，這些都可能導致延誤治療、疾病不受控制、惡化等，最終導致洗腎，舉例來說，這些情況就常見出現在糖尿病患者身上。
提醒民眾，不論是否發現的症狀為腰痛，任何疾病都應盡早檢查找出原因，找出原因後也要確實的接受治療，以避免惡化或出現合併症。
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