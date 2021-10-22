天涼好個秋 台中「新社純葡田園行」體驗農村好好玩

秋高氣爽正是踏青好時光！臺中市政府農業局與喜鴻假期聯手搶攻國旅市場，結合 休閒農業資源與在地產業，串連推出5條農村旅遊行程。其中，「新社純葡田園行」一日遊，儘管少了因疫情停辦的新社花海節添艷，然而，純粹的賞景、捏陶、採果及品嘗在地新鮮味的小旅行，讓民眾更能深刻體驗農村好好玩。

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▲搶攻國旅市場，台中市農業局聯手旅行社推出5條農村遊程新路線，趁勢推廣台中農村社區觀光與產業。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.22)

疫情趨於穩定，台中市農業局看好國旅報復性消費商機，與喜鴻假期合作推出5條農村遊程， 包括竹仔坑品竹風情、三崁金黃稻浪、新社純葡田園行、霧峰漫步農莊和松鶴泰雅勇士等主題性小旅行，引領民眾走入農莊、果園及部落， 趁勢推廣台中各具特色的農村社區。

其中，因一年一度花海節而成為觀光景區的新社，今年因疫情花海節喊停，加上先前疫情三級警戒，餐飲及休閒農業衝擊嚴重，店家叫苦連天，為此，市府在推廣農村旅遊時，特別規畫「新社純葡田園行」一日遊，希望在沒有花海加持下，仍能吸引遊客上山體驗不一樣的農村玩樂。

▲新社區七分窯是老字號景點，在這裡可以動手捏陶，拉坯發揮創意，大小朋友都喜愛。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.22)

「新社純葡田園行」一日遊，遊程豐富多姿。首先探訪新社崑山村「七分窯」，這座成立於民國82年，新社老字號的景點，讓想動手嘗試捏陶、拉坯或陶刻的大小朋友，在這裡獲得天馬行空創作的成就感。

來到新社，若想品嘗在地美味，絕不能錯過各種菇蕈料理。以今年獲得米其林必比登推薦的菇神景觀餐廳為例，超人氣的原木家傳土雞鍋套餐，包括前菜、原木家傳土雞鍋、鮮菇盤、養生鮮蔬盤、養生木耳露、花菇肉燥飯，香氣濃郁，滋味鮮美，且大多為新鮮在地食材，是饕客最愛。





▲新社菇神景觀餐廳主打菇類美食，一鍋家傳原本土雞湯，以土雞搭配十餘種蕈菇，鮮美滋味是老饕最愛。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.22)

享受美味菇菇大餐後，沿著新社「中95-1線」公路，可以順道參觀白冷圳紀念公園，這裡已選錄為台灣歷史建築百景之一，擁有日治時期以虹吸原理興建的灌溉水圳，壯觀的水圳虹吸管提供新社、東勢、石岡等地區民生用水，是遊客必來朝聖地標。





▲沿著新社「中95-1線」公路，可以順道參觀白冷圳紀念公園，這裡已選錄為台灣歷史建築百景之一。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.22)

不能出國的日子，來到新峰農場採果， 在葡萄棚下 品嘗下午茶，讓人彷如置身歐洲葡萄莊園，超浪漫 。新社 每年9~12月是冬季葡萄盛產季節，遊客可以DIY動手釀葡萄酒、採果，除此，秋意天氣涼爽，在葡萄園棚下享用 農場自釀的葡萄雞尾酒、純葡萄汁，手工甜點等，全歐風似的野餐，最是自在愜意。

▲置身新峰農場葡萄棚下，很有歐風野餐氛圍，拍照打卡讓人有偽出國感覺。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.22)











