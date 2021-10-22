天涼好個秋 台中「新社純葡田園行」體驗農村好好玩

秋高氣爽正是踏青好時光！臺中市政府農業局與喜鴻假期聯手搶攻國旅市場，結合休閒農業資源與在地產業，串連推出5條農村旅遊行程。其中，「新社純葡田園行」一日遊，儘管少了因疫情停辦的新社花海節添艷，然而，純粹的賞景、捏陶、採果及品嘗在地新鮮味的小旅行，讓民眾更能深刻體驗農村好好玩。
記者金武鳯/ 台中報導
2021-10-22 20:46:45
疫情趨於穩定，台中市農業局看好國旅報復性消費商機，與喜鴻假期合作推出5條農村遊程，包括竹仔坑品竹風情、三崁金黃稻浪、新社純葡田園行、霧峰漫步農莊和松鶴泰雅勇士等主題性小旅行，引領民眾走入農莊、果園及部落，趁勢推廣台中各具特色的農村社區。
其中，因一年一度花海節而成為觀光景區的新社，今年因疫情花海節喊停，加上先前疫情三級警戒，餐飲及休閒農業衝擊嚴重，店家叫苦連天，為此，市府在推廣農村旅遊時，特別規畫「新社純葡田園行」一日遊，希望在沒有花海加持下，仍能吸引遊客上山體驗不一樣的農村玩樂。
「新社純葡田園行」一日遊，遊程豐富多姿。首先探訪新社崑山村「七分窯」，這座成立於民國82年，新社老字號的景點，讓想動手嘗試捏陶、拉坯或陶刻的大小朋友，在這裡獲得天馬行空創作的成就感。
來到新社，若想品嘗在地美味，絕不能錯過各種菇蕈料理。以今年獲得米其林必比登推薦的菇神景觀餐廳為例，超人氣的原木家傳土雞鍋套餐，包括前菜、原木家傳土雞鍋、鮮菇盤、養生鮮蔬盤、養生木耳露、花菇肉燥飯，香氣濃郁，滋味鮮美，且大多為新鮮在地食材，是饕客最愛。
享受美味菇菇大餐後，沿著新社「中95-1線」公路，可以順道參觀白冷圳紀念公園，這裡已選錄為台灣歷史建築百景之一，擁有日治時期以虹吸原理興建的灌溉水圳，壯觀的水圳虹吸管提供新社、東勢、石岡等地區民生用水，是遊客必來朝聖地標。不能出國的日子，來到新峰農場採果，在葡萄棚下品嘗下午茶，讓人彷如置身歐洲葡萄莊園，超浪漫。新社每年9~12月是冬季葡萄盛產季節，遊客可以DIY動手釀葡萄酒、採果，除此，秋意天氣涼爽，在葡萄園棚下享用農場自釀的葡萄雞尾酒、純葡萄汁，手工甜點等，全歐風似的野餐，最是自在愜意。
台中市政府表示，台中農村好好玩2.0-逗陣 Play行程，依據店家加碼可使用農遊券、地方創生券，達到活絡地方經濟。相關優惠及行程內容可洽詢喜鴻假期全台各門市業務或上官網https://www.besttour.com.tw/e_web/查詢。