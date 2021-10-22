刪Q晚會趙少康指陳柏惟不配當人　四叉貓曝驚人數字

刪Q總部今晚（22日）在龍井區舉辦《1023找回光榮、贏回台中、陳柏惟歡送之夜》，中廣董事長趙少康批判陳柏惟肇逃，連當一個人的資格都沒有，沒資格當立委，他並指民進黨和蔡英文只是嘴上說說，根本沒真正支持陳柏惟，高鐵上也不見返鄉投票年輕人，「因為對他太失望了」。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-22 22:11:03｜2021-10-22 22:19:07
基進黨立委陳柏惟的罷免案，即將於明天投票，刪Q總部今晚在東海國際藝術街舉行晚會，由謝龍介、鄭麗文等人站台。網紅「四叉貓」劉宇，來回刪Q與陳柏惟兩個晚會做直播，他估計刪Q約200人、挺Q約5000人，但網友認為這不能代表什麼，因為「決定權還是在有戶籍的人手上。」
刪Q晚會壓軸演講的趙少康指出，他的父母都是烏日區的老師，半輩子住在台中，卻先後死於肺部疾病，台中人對乾淨的空氣有很大期待。陳柏惟競選立委時，曾說當選後要讓中火停工一天，後來卻跳票，根本是「說謊立委」。
趙少康再舉陳柏惟涉賭博電玩、肇逃、支持大麻、反對疫苗等劣蹟，說「撞到人就跑掉，連做一個人都沒資格，怎麼有資格做立委呢？這個人在高雄連議員都選不上，中二選區的選民讓他當立委，他是怎麼報答選民的？哪個法案是他提的？」
趙少康並說，民進黨根本沒有真的支持陳柏惟，蔡英文總統只發聲明、用嘴講一講，人有來嗎？民進黨說要支持陳，「中常會有提案嗎？假的啊！」因為民進黨知道陳柏惟會輸，會讓民進黨沒面子，不值得支持。