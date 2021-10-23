淪小玉「換臉謎片」受害人　唐綺陽：心受傷了

百萬網紅YouTuber小玉（朱玉宸），因涉嫌利用deepfake換臉技術，把女星、網紅的臉套用到成人影片販售，不法獲利上千萬，受害人之一的「國師」唐綺陽，談到這場烏龍事件非常無奈，她認為「這是木星順行到水瓶」的因素造成，這件事很嚴重，但要提告還不容易，因為對方會辯解無意犯法，或沒有實際侵害到女生權益，但其實對女生來說，「心真的受傷了」。





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▲唐綺陽談到小玉事件，為許多無辜女孩打抱不平。（圖／翻攝唐綺陽占星幫FB）

唐綺陽說，一直認為換臉是電影運用技術，沒想到會變成當事人，看到新聞有點驚訝，從星座專家角度來看，這就是水瓶時代造成，有人會不斷挑戰底線，「我想這件事的意義，就是要我們全部的人注意到，暗藏在角落，有人做了一些似乎沒有侵犯，沒有真的受傷，卻讓別人心受傷了的事，很多人明知道明星不可能拍這種片，只是一種惡趣味，但對於很多小女生來說，可能被誤會以為是真的，傷害就更大了！」





▲唐綺陽以星座專家角度來看，網紅的竄起跟木星有關。（圖／翻攝唐綺陽占星幫FB）

她指出，木星12月份前都會停留水瓶座，這讓非主流勢力當道，遊走在法律邊緣的三教九流會非常夯，吸引大家關注，其實是一種趨勢，一種極大化的「集體焦慮」，大眾很怕跟不上話題，對普通明星不感興趣，反而關注像脫口秀圈「龍K之亂」等主角，造成網紅的直播流量超高，不過，甫拿下金鐘獎的唐老師沒有在怕，她自豪說：「以我的人氣來看，我是明星，我不是網紅」。



