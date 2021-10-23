疫情趨緩人潮現 台中百貨雙雄辦特展一償偽出國心情

疫情趨穩，假日逛百貨公司人潮熙來攘往。台中市百貨雙雄新光三越、大遠百，因加碼舉辦韓國商品展，捷克摩瑟水晶「戀戀摩瑟情」，更吸引無法出國民眾，上門採購囤貨、欣賞全球限量頂級水晶藝品，一償偽出國心情。





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正在新光三越台中店舉辦的「韓國商品展」，號召52家韓國人氣品牌、超過40款中部獨家超夯熱門商品參展，品項多規模大，要讓民眾不用搭飛機出國，也能品嚐韓國道地街邊小吃、採買零食伴手禮、囤貨南韓國民飲品與居家必備即食料理包。





▲台中新光三越即日起舉辦的韓國商品展，網羅韓國名氣小吃及商品參展，讓人彷如置身韓國街頭，一償偽出國心情。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.23）

逛韓國商品展有七大必吃人氣美食，絕不能錯過，包括在地名店「濟州西歸浦飯捲」、「布帳馬車年糕魚板」；韓國傳統甜點「首爾堅果糖餅」、IG熱搜「88串燒」元祖熱狗、韓國清州SACHANG市場必吃「Mini鯛魚燒/小豬燒」；還有國民小吃「明洞雞蛋糕」包裹著整顆新鮮雞蛋，每一口都是滿足，以及韓式家常菜「涼拌泡菜冬粉」！





此外，大韓民國家喻戶曉的人氣餐飲專家-白種元，旗下The Born Korea餐飲品牌的即食獨門料理配方，擁有美味秘訣，在家也能輕鬆吃到美味又道地的正宗韓式料理；有韓國食品名匠之稱的泡菜名人-金順子建立的「漢盛食品」，不僅在韓國享有盛譽，更是揚名海外；由地獄奶奶-金守美領軍的醬料小菜，尤其醬油螃蟹是韓國五大名菜之一，這次都受邀參加韓國商品展！





▲難得一見的捷克摩瑟水晶「戀戀摩瑟情」特展，即日起在台中大遠百展出至10月25日！（圖／記者金武鳳攝，2021.10.23)

難得一見的捷克摩瑟水晶「戀戀摩瑟情」特展，即日起在台中大遠百展出至10月25日！今年展出總價上億元的18件水晶新品，均屬於全球限量、首度在台中曝光發表，吸引中部收藏家眼光！





國裕集團執行董事欒慎寰表示，因為疫情關係，摩瑟水晶工坊的藝術家今年依然無法來台灣與收藏家們見面，但收藏家對摩瑟水晶的熱情不減，「戀戀摩瑟情」特展開展首日，依然吸引大批藏家到展場參觀選購。





▲摩瑟水晶大師運用多種雕刻技法，精確細琢，讓古典油畫在晶瑩剔透的水晶上重現，圖為大草原作品，將陰陽雕刻融於一體。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.23)

此次特展美的焦點是「永恆的容顏」，由摩瑟水晶雕刻大師湯瑪斯‧雷瑟所創作，以義大利畫家布魯諾‧馬約的畫作為靈感，記錄了曼妙女郎輕掬秀髮的動人瞬間。「永恆的容顏」全球限量僅8件，台灣分配到3件，每件定價高達500萬元，據說已有北部收藏家相中。





此外，摩瑟水晶大師運用多種雕刻技法，精確細琢，讓古典油畫在晶瑩剔透的水晶上重現，勁道有力的雕刻線條，顯見大師高超技藝也受到矚目，系列作品包括「大提琴家」、「淑女與天鵝」、「攬鏡美女」、「雙雄爭霸」、「大草原」等。



