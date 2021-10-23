影／投完票坦言沒睡到飽　陳柏惟籲鄉親出門監票

台灣基進立委陳柏惟罷免案今（23）日投票。陳柏惟依計畫於早上9點15分抵達戶籍所在地龍井區的龍峰國小進行投票。陳柏惟投完票後受訪表示，昨天沒有睡到飽，對於此次罷免案能做的都做了，他也呼籲支持者出門監票，自己則將先回辦公室坐鎮，統整團隊自沙鹿、大肚、烏日、龍井與霧峰等5區回報的狀況。
記者黃宣尹／台中報導
2021-10-23 10:10:04｜2021-10-23 13:15:16
陳柏惟投完票後接受媒體訪問，被問及心情時，他說，昨晚沒有睡到飽，不過能做的都做了，心情複雜是在於對自己一路上的想法，倒不是對來投票有所複雜，而是對罷免案本身 。陳說，他會思考如果再來一次會怎麼做？有沒有經驗後會不會有差別？心情複雜的部份比較多是自我反省。
被問及前幾日徒步行走選區100小時獲得甚麼回應，他說，就像2人之間，即便男女朋友、夫婦互動，本來就有開心或難過的時候，何況是跟很多人去互動。這對他來講是參政初衷，要活得開心、過好日子，所以他會去思考是認知問題、現實問題、法律問題還是政府問題，在互動過程中去抽絲剝繭這些東西，有點回到一開始人與人之間交朋友的感覺。
陳柏惟也提到，罷免案能做的事情都做完了，現在還能做的事情剩下監票，希望大家能把故事寫完，結局由大家決定。他說，大家就近尋找投票所看看也好，如果異鄉遊子回來，可以跟同學、朋友、鄰居在監票所聊聊天、觀察一下這地方有甚麼變化或狀況，捍衛自己的選區。
陳柏惟也說，投完票後要先回辦公室，因為現在選區內有5個行政區，面積很大，有很多人在監票，像蜘蛛網一般。他們會回報訊息，辦公室就是統整、溝通、聯絡，自己先回去坐陣，看怎麼樣協助。
陳柏惟也說，沒有預設結果，就像開店的時候不會預期賣多少東西，投票還在進行中，能做的就是監票，自己與團隊會一路忙到結果出來為止。