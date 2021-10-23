最美小三被騙上床！《以吾之名》脫光連結安普賢內幕公開
有「最美小三」封號的韓星韓韶禧（又譯：韓素希），打破過往嬌柔形象，在新作《以吾之名》中變身女打仔，她俐落的拳技顛覆觀眾想像，直呼：「韓韶禧終於轉型成功！」除了打架橋段讓人印象深刻，她與安普賢在最後一集的全裸床戲，大尺度裸露讓網友嘖嘖稱奇，結果韓韶禧近日受訪才透露，當初不知道要拍床戲，是到了片場「被告知」，導演加戲的行為引發兩極評論。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-23 11:01:17
韓韶禧主演的新作《以吾之名》雖然是普遍的警匪題材，但她劇中身手俐落矯健，加上不敵以往光鮮亮麗的人物設定，顛覆觀眾想像「韓韶禧終於不再是花瓶，她很會演」；最後一集中她與安普賢更上演大尺度床戲，2人全部脫光展現敬業態度，皆引起熱烈討論，讓該作上線不到10天的時間，就打敗《魷魚遊戲》登上Netflix台灣區觀看排行第一名。
韓韶禧從影以來三度拍床戲，但此次是露最多的一次，豈料她受訪才表示，是在拍攝途中才被告知「有床戲」，坦言起初有些懷疑，覺得智友（劇中角色）目的是為父報仇，床戲有點偏離主軸、會成為復仇阻礙，她原本也認為沒必要，後來發現那是角色唯一「有人性」的場面，「那是智友第一次接納人的感情，與其說是愛情戲，不如說是她活得更像個人，所以我不覺得這是推翻智友信念的場景」。
對此，《以吾之名》導演金鎮民表示，他對那場床戲也很苦惱，也知道畫面會引發爭議，但要如何改變智友失去理智的復仇，他與編劇也思考很久。網友認為韓韶禧根本是被騙「上床」，憤怒表示：「那場床戲真的很莫名其妙、超沒必要」、「跟本是利用韓韶禧而已吧」、「沒事先商量就拍床戲？導演也太讓人失望了吧」、「我看到床戲都嚇到了，更何況是不知道的演員」、「《以吾之名》裡最爛的橋段就是那場床戲」、「都拍一半誰敢拒絕？有夠沒水準」，紛紛替韓韶禧抱不平。