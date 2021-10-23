保羅沃克22歲愛女出嫁 馮迪索「代父職」挽她步上紅毯
好萊塢男星保羅沃克因拍攝電影《玩命關頭》再創事業高峰，卻在2013年因車禍不幸喪命，留下當時年僅14歲的女兒梅朵。如今8年過去，22歲的梅朵繼承了爸爸的優良基因，不但踏入模特兒圈，還和演員路易松頓艾倫步入禮堂，並在IG和粉絲分享喜悅。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-23 10:56:01｜2021-10-23 11:04:14
梅朵今年8月才曬出訂婚戒指，2個多月後就舉辦婚禮，挽著她步上紅毯的則是馮迪索，讓眾人看了又開心又鼻酸。馮迪索在摯友保羅沃克過世後，將梅朵視為己出，梅朵也曾經在IG上分享和馮迪索及其女兒的合照，並寫下「家人」，可見他們的好感情。如今梅朵開心結婚，雖然保羅沃克無法親眼見證女兒人生中的大事，但馮迪索代替好友完成送梅朵出嫁，也算是完成保羅沃克的心願，現場氣氛相當動人。
保羅沃克和前女友Rebecca Soteros生下女兒梅朵，梅朵曾經和媽媽一起住在夏威夷，一直到保羅沃克事業穩定後，父女倆才一起生活。保羅沃克曾表示女兒就是他的全世界，也常常會開車載當時還年幼的梅朵出去玩，好父親的形象深植人心。但保羅沃克2013年卻因車禍當場過世，當時讓粉絲和其家人好友非常震驚哀傷。