巷仔內／全聯林敏雄手上的三支箭　市佔、支付、長子

全聯於昨（ 22 ）日宣布併購大潤發，為零售市場投下震撼彈，上游供應商到其他通路競爭者，不得不積極調整戰略來面對林敏雄建建立的全聯王國。至於原本就已是超市霸主的全聯，在吞下大潤發後，董事長林敏雄手中的三支箭也已成形，這三支箭恐將影響未來台灣零售市場十年，甚至更久。

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林敏雄是建設業起家，他曾說自己很怕「被人嫌」，所以蓋的房子成本高、價格也跟著貴，旗下元利建設的「信義聯勤」，更是台北市前三大頂級豪宅，經營起頂級客戶相當有心得。

不過，林敏雄經營起零售業，即使目標群從豪宅的貴婦，轉向到一般婆婆媽媽消費者，成績一點都不遜色。從接手當年，全聯規模只有 67 家分店，到併購大潤發後，已完完全全站穩超市龍頭角色，更直指整個台灣零售業的霸主寶座。

「併購」不斷讓全聯更強



林敏雄在經營全聯的初期，就有「規模不大不小，準玩完了」的想法，因此全聯一路走來，多次以併購方式壯大自己，從楊聯、善美的、台北農產中心、松青超市，每個併購案都讓全聯市佔率更強大，市佔率更成為林敏雄手上的第一支箭。

這次大潤發併購案，全聯收購了歐尚集團及潤泰集團持有的大潤發股權，包含自有土地、建物、門市經營權及自有品牌。如果以潤泰新、潤泰全發布的訊息，該 2 家公司處分大潤發利益總計 23.25 億新台幣，再以各持有 10% 股權來計算，全聯得付出 120 億元，才能收購大潤發。

而目前全聯已是全台規模最大超市，分店數破千家，在吞下量販型態的大潤發後（目前全台有 22 家）， 2022 年展店目標設定在超過 1100 家，霸主之姿將更難被撼動。

「市佔率」一直是企業決定結構性優勢的關鍵數據，更是能不能形成規模經濟的重要指標，許多投資機構，都鼓勵新創公司搶市佔，並挹注更多資金換取市場的優勢。

根據未來流通研究所整理的數據顯示，台灣超市與超商業屬「獨佔鰲頭」形態，龍頭企業市佔優勢非常顯著，和市佔排名第 2 的競爭者差距高於 10 ％，其中，全聯從 2017 年的 57.3 ％市佔一路進步到 2019 年 62.6 ％，不但讓全聯成為台灣唯一市佔率過半的零售通路集團，更建立豐沛現金流基礎。

▲全聯市佔率不斷提高，圖為總坪數超過4000坪的南港旗艦店。（圖／業者提供）

強大的市佔，不只改變民眾消費習慣、建立品牌與信任感，對全聯來說，也取得對上游供應商的談判籌碼。而市場預計，公平會等主管機關應該會通過全聯與大潤發併購案，且全聯就算沒有併購大潤發，其展店、提高市佔的計劃一直都在進行中，大潤發 22 個經營點的加入，只是加速數字成長。

全聯第二支箭在「全支付」

除了傳統的「提高市佔率」外，「全支付」將成為林敏雄手上第二支箭。

全支付是全聯獨資成立的子公司，日前已取得專營電子支付機構許可，有了該許可，全聯的支付工具「 PX Pay 」將正式走出全聯的門市，未來會員都可以使用這項 App 到外部通路消費。

據統計，全聯跨足支付工具約是在 2 年前，旗下 PX Pay 的下載數已破千萬，今年年中註冊會員已超過 700 萬元，而且使用率驚人，交易金額已經占了全聯營收比例 3 成，月總額近 40 億元，這些數據都讓國內其他實體通路業者望塵莫及。

不過，林敏雄對 PX Pay 的經營目標範圍，可不僅只於全聯門市內。

他在今年 10 月公開受訪中就表示，「即使兩大超商（全家、 7-11 ）都有電支執照，但全聯開放（和他們）合作是沒有問題的，讓支付更便利，有什麼不好？」指的就是「全支付」公司在取得專營電子支付機構許可後， PX Pay 將可以跨出全聯店門，到台灣各種通路上使用，並歡迎超商業者來談合作。

▲全聯的app「PXPay」行動支付 下載數已破千萬 。（圖／全聯提供）

據了解，目前全支付已開始拓展日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等合作。林敏雄的長子林弘斌，身兼全支付董事長，在面應媒體「對全支付的規劃」時也表示，公司預計年底前拿到執照、明年開業，更表態希望與超商業者談談合作，一起把支付做大。

有業者分析，以 PX Pay 的會員數及消費金額，再加上全聯破千店規模，林敏雄在跨足電子支付事業上，已經掌握「量」的絕對優勢，千萬會員的黏著度，更是其他電支競業最強勁的對手。

但林敏雄也坦承，目前還沒有找到經營電支的獲利模式，他認為全支付 5 年內都將會是「賠錢單位」，但對 40 多歲的長子林弘斌有信心，「現在做支付都是年輕的單位，像我們這種 LKK 哪裡適合。」

第三把箭是長子林弘斌

「將開疆擴土的事交給兒子去衝」，這並不是林敏雄首次的嚐試。據了解，林弘斌過去就曾參與過全聯生鮮開發戰役，如今負責全支付的操盤，林敏雄勢必期待，這支箭能又準又利。

林弘斌 10 年前從紐約學成歸國，回台後從全聯基層工作做起，無論櫃檯收銀、搬補貨都親自上陣，一步步升為店經理，在公司開發生鮮事業時被調回總部，成為主要執行規劃者，將生鮮事業在全聯的營收占比，一路拉高到二成。此外，近來全聯相當受到歡迎的阪急麵包，也是由他擔任董事長。

有人形容，全聯過去的爆發性成長關鍵，就是合併善美的與台北農產，讓全聯從原本「賣乾貨」跨足到生鮮，逐漸取代傳統菜市場，建構出目前的市場規模，過程中其實都看得到林弘斌的影子。

雖然林敏雄還沒有退休打算，市場談林弘斌正式接還太早，但對這個零售王國來說，王子角色已愈來愈重要，加上近期集團高層人士的異動，似乎也都在為

「後林敏雄時代」做鋪陳。

全聯的壯大是市場之福？

林敏雄手上的三支箭已讓全聯朝市場巨獸之路邁進，但不只是這次併購大潤發，就連第二大量販品牌家樂福，也曾傳出與全聯洽談出售事宜。林敏雄曾經證實，大潤發和家樂福都曾和全聯談過收購事宜，但無論如何，全聯最終選擇了大潤發，將和剛剛併購頂好的家樂福來場正面對決。

市場傳言，全聯之所以沒有成功買下家樂福，是因為握有家樂福四成股權的統一集團不支持。雖然統一旗下的統一超主要經營「超商」而非「超市」，但與全聯都屬生活零售通路，還是存在一定的競爭關係，統一自然不願意放掉家樂福。

▲ 市場傳言，全聯沒有成功買下家樂福，是因為握有家樂福四成股權的統一集團不支持。圖為家樂福 迷你量販。（圖／記者劉雅文拍攝）

此外，家樂福的大股東（法國母公司）來說，台灣家樂福前 3 季營收穩定成長，也沒有非出售不可的原因，因此全聯在收購上的議價也討不到優勢。

而全聯在正式併購大潤發後，除了朝「量販超市」之路前進外，預估也會走向微商場化，並透過高市佔優勢，從供應商端取得價格條件。