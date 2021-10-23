巷仔內／全聯林敏雄手上的三支箭　市佔、支付、長子

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不過，林敏雄經營起零售業，即使目標群從豪宅的貴婦，轉向到一般婆婆媽媽消費者，成績一點都不遜色。從接手當年，全聯規模只有67家分店，到併購大潤發後，已完完全全站穩超市龍頭角色，更直指整個台灣零售業的霸主寶座。
「併購」不斷讓全聯更強
林敏雄在經營全聯的初期，就有「規模不大不小，準玩完了」的想法，因此全聯一路走來，多次以併購方式壯大自己，從楊聯、善美的、台北農產中心、松青超市，每個併購案都讓全聯市佔率更強大，市佔率更成為林敏雄手上的第一支箭。
這次大潤發併購案，全聯收購了歐尚集團及潤泰集團持有的大潤發股權，包含自有土地、建物、門市經營權及自有品牌。如果以潤泰新、潤泰全發布的訊息，該2家公司處分大潤發利益總計23.25億新台幣，再以各持有10%股權來計算，全聯得付出120億元，才能收購大潤發。
而目前全聯已是全台規模最大超市，分店數破千家，在吞下量販型態的大潤發後（目前全台有22家），2022年展店目標設定在超過1100家，霸主之姿將更難被撼動。
「市佔率」一直是企業決定結構性優勢的關鍵數據，更是能不能形成規模經濟的重要指標，許多投資機構，都鼓勵新創公司搶市佔，並挹注更多資金換取市場的優勢。
根據未來流通研究所整理的數據顯示，台灣超市與超商業屬「獨佔鰲頭」形態，龍頭企業市佔優勢非常顯著，和市佔排名第2的競爭者差距高於10％，其中，全聯從2017年的57.3％市佔一路進步到2019年62.6％，不但讓全聯成為台灣唯一市佔率過半的零售通路集團，更建立豐沛現金流基礎。
強大的市佔，不只改變民眾消費習慣、建立品牌與信任感，對全聯來說，也取得對上游供應商的談判籌碼。而市場預計，公平會等主管機關應該會通過全聯與大潤發併購案，且全聯就算沒有併購大潤發，其展店、提高市佔的計劃一直都在進行中，大潤發22個經營點的加入，只是加速數字成長。
全聯第二支箭在「全支付」
除了傳統的「提高市佔率」外，「全支付」將成為林敏雄手上第二支箭。
全支付是全聯獨資成立的子公司，日前已取得專營電子支付機構許可，有了該許可，全聯的支付工具「PX Pay」將正式走出全聯的門市，未來會員都可以使用這項App到外部通路消費。
據統計，全聯跨足支付工具約是在2年前，旗下PX Pay的下載數已破千萬，今年年中註冊會員已超過700萬元，而且使用率驚人，交易金額已經占了全聯營收比例3成，月總額近40億元，這些數據都讓國內其他實體通路業者望塵莫及。
不過，林敏雄對PX Pay的經營目標範圍，可不僅只於全聯門市內。
他在今年10月公開受訪中就表示，「即使兩大超商（全家、7-11）都有電支執照，但全聯開放（和他們）合作是沒有問題的，讓支付更便利，有什麼不好？」指的就是「全支付」公司在取得專營電子支付機構許可後，PX Pay將可以跨出全聯店門，到台灣各種通路上使用，並歡迎超商業者來談合作。
據了解，目前全支付已開始拓展日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等合作。林敏雄的長子林弘斌，身兼全支付董事長，在面應媒體「對全支付的規劃」時也表示，公司預計年底前拿到執照、明年開業，更表態希望與超商業者談談合作，一起把支付做大。
有業者分析，以PX Pay的會員數及消費金額，再加上全聯破千店規模，林敏雄在跨足電子支付事業上，已經掌握「量」的絕對優勢，千萬會員的黏著度，更是其他電支競業最強勁的對手。
但林敏雄也坦承，目前還沒有找到經營電支的獲利模式，他認為全支付5年內都將會是「賠錢單位」，但對40多歲的長子林弘斌有信心，「現在做支付都是年輕的單位，像我們這種LKK哪裡適合。」
第三把箭是長子林弘斌
「將開疆擴土的事交給兒子去衝」，這並不是林敏雄首次的嚐試。據了解，林弘斌過去就曾參與過全聯生鮮開發戰役，如今負責全支付的操盤，林敏雄勢必期待，這支箭能又準又利。
林弘斌10年前從紐約學成歸國，回台後從全聯基層工作做起，無論櫃檯收銀、搬補貨都親自上陣，一步步升為店經理，在公司開發生鮮事業時被調回總部，成為主要執行規劃者，將生鮮事業在全聯的營收占比，一路拉高到二成。此外，近來全聯相當受到歡迎的阪急麵包，也是由他擔任董事長。
有人形容，全聯過去的爆發性成長關鍵，就是合併善美的與台北農產，讓全聯從原本「賣乾貨」跨足到生鮮，逐漸取代傳統菜市場，建構出目前的市場規模，過程中其實都看得到林弘斌的影子。
雖然林敏雄還沒有退休打算，市場談林弘斌正式接還太早，但對這個零售王國來說，王子角色已愈來愈重要，加上近期集團高層人士的異動，似乎也都在為「後林敏雄時代」做鋪陳。
全聯的壯大是市場之福？
林敏雄手上的三支箭已讓全聯朝市場巨獸之路邁進，但不只是這次併購大潤發，就連第二大量販品牌家樂福，也曾傳出與全聯洽談出售事宜。林敏雄曾經證實，大潤發和家樂福都曾和全聯談過收購事宜，但無論如何，全聯最終選擇了大潤發，將和剛剛併購頂好的家樂福來場正面對決。
市場傳言，全聯之所以沒有成功買下家樂福，是因為握有家樂福四成股權的統一集團不支持。雖然統一旗下的統一超主要經營「超商」而非「超市」，但與全聯都屬生活零售通路，還是存在一定的競爭關係，統一自然不願意放掉家樂福。
此外，家樂福的大股東（法國母公司）來說，台灣家樂福前3季營收穩定成長，也沒有非出售不可的原因，因此全聯在收購上的議價也討不到優勢。
而全聯在正式併購大潤發後，除了朝「量販超市」之路前進外，預估也會走向微商場化，並透過高市佔優勢，從供應商端取得價格條件。
從「提供便宜商品」這端來看，全聯的壯大看似是消費者之福，但換個角度，未來供應商的壓力、國際品牌退出台灣市場、超市通路一家獨大的可能性，這些現象恐改變台灣零售業發展，時間甚至將達10年之久，對市場是福是禍也待觀察。