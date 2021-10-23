自動販賣機明年起須逐筆開發票 網：夾娃娃機不跟進？
財政部昨（22）日宣布修法，自明年起1月1日起，自動販賣機須逐筆開立統一發票。自動販賣機無論是銷售飲料、食物，或是收取停車費等勞務，都須開發票。消息一出引發網友熱議，就有人質疑「扭蛋機要不要也跟進呀」、「夾娃娃機業者表示」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 11:30:19
財政部指出，自動販賣機未開設統一發票影響消費者兌獎權益，且恐有逃漏稅之虞，故針對《統一發票使用辦法》、《稅籍登記規則》中關於自動販賣機部分條文進行修法，新增《營業人以自動販賣機銷售貨物或勞務營業稅稽徵要點》第4點、第5點規定，自明年起1月1日起，自動販賣機須逐筆開立統一發票。
但考慮到營業人配合新措施汰換設備或修改程式都需要時間，根據自動販賣機取得時間點分別訂有1年與6年的輔導期間，輔導期間未符合規定者免罰。以自動販賣機收取停車費者，輔導期間到111年12月31日；以自動販賣機銷售飲料食品者，若為明年新設機台，輔導期間到111年12月31日；若為今年底以前的機台，輔導期間到116年12月31日。
自動販賣機以後也要開發票的消息掀起討論，網友在新聞底下紛紛留言回覆說「自動販賣機大國日本都沒這麼搞了」、「政府真的沒錢了。自動販賣機也課稅」、「要不要20萬以下的小商家都開發票」、「抓娃娃機呢」、「欠稅大戶隨便賴帳，三四百億都能一筆勾銷，政府正努力從角落裡收稅」。（編輯：倪浩軒）