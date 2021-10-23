中國自駕遊疫情持續蔓延　新增38例本土確診

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中國國家衛生健康委員會官網上午公告，22日新增境外移入病例分別為上海3例、福建2例、廣西2例、天津1例、遼寧1例、山東1例、廣東1例、雲南1例，含2例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，廣東1例）。
本土病例則為甘肅17例（蘭州市13例、張掖市2例、嘉峪關市1例、隴南市1例），1例為無症狀感染者轉確診；內蒙古11例（阿拉善盟9例、錫林郭勒盟2例）；北京6例，均在昌平區；寧夏3例（吳忠市2例、銀川市1例）；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州。內蒙古當天也新增1起本土疑似病例。
公告也提到，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告當天新增無症狀感染者17例，其中境外移入11例，本土6例（貴州2例，均在遵義市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；寧夏2例，其中銀川市1例、吳忠市1例）；當天解除醫學觀察13例；尚在醫學觀察的無症狀感染者385例。
公告表示，中國大陸22日無新增死亡病例；新增治癒出院病例19例，解除醫學觀察的密切接觸者755人，重症病例較前一天增加4例。
據公告，截至22日午夜12時，中國大陸現有確診病例549例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例9萬1530例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6715例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者122萬4969人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬6626人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2313例（出院1萬2012例，死亡213例），澳門特區77例（出院66例）。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101023