COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中國自駕遊疫情持續蔓延　新增38例本土確診

▲中國本月初一個自駕旅行團引發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續蔓延。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國本月初一個自駕旅行團引發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續蔓延。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-23 11:45:31

（中央社台北23日電）中國大陸本月初一個自駕旅行團引發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續蔓延。官方通報，22日新增50例確診，分別為境外移入12例、本土38例；另新增本土無症狀感染者6例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒近日報導，這波疫情源頭據信為10月初一個自駕旅行團引發。疫情最初出現在陜西、寧夏、甘肅及內蒙等旅行團所到之處，但隨後快速向外傳播。根據陸媒統計，包含確診患者與無症狀感染者在內，中國昨天新增本土感染者遍及6省市。

中國國家衛生健康委員會官網上午公告，22日新增境外移入病例分別為上海3例、福建2例、廣西2例、天津1例、遼寧1例、山東1例、廣東1例、雲南1例，含2例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，廣東1例）。

本土病例則為甘肅17例（蘭州市13例、張掖市2例、嘉峪關市1例、隴南市1例），1例為無症狀感染者轉確診；內蒙古11例（阿拉善盟9例、錫林郭勒盟2例）；北京6例，均在昌平區；寧夏3例（吳忠市2例、銀川市1例）；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州。內蒙古當天也新增1起本土疑似病例。

公告也提到，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告當天新增無症狀感染者17例，其中境外移入11例，本土6例（貴州2例，均在遵義市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；寧夏2例，其中銀川市1例、吳忠市1例）；當天解除醫學觀察13例；尚在醫學觀察的無症狀感染者385例。

公告表示，中國大陸22日無新增死亡病例；新增治癒出院病例19例，解除醫學觀察的密切接觸者755人，重症病例較前一天增加4例。

據公告，截至22日午夜12時，中國大陸現有確診病例549例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例9萬1530例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6715例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者122萬4969人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬6626人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2313例（出院1萬2012例，死亡213例），澳門特區77例（出院66例）。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101023

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀