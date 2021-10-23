G20羅馬峰會將屆　義大利各界籲抗中挺台

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義大利媒體界專精兩岸關係的頁報（Il Foglio）記者龐皮利（Giulia Pompili）、急進電台（Radio Radicale）記者拉帝瓊尼（Francesco Radicioni）也應邀與談。
李新穎致詞指出，台灣的防疫經驗、民主發展、半導體產業都對國際社會貢獻卓越，中國卻透過「戰狼外交」、「一帶一路」手段向全球行擴張主義，除壓制香港民主、迫害新疆與西藏人權自由，近日更派超過150架軍機擾台，同時透過假訊息戰和禁止台灣水果進口等經濟制裁打擊台灣，嚴重破壞台海和平。
馬蘭指出，台灣近來遭受中國打壓力道日增，凸顯台灣地位重要性，台灣無論在半導體關鍵產業，或在民主自由思想層面，都對義大利極具影響力，義大利國會友台協會將秉持務實主義，持續為深化台義雙邊關係努力。
身兼「義大利事務報」（Affari Italiani）駐台特約撰述的藍柏提指出，台灣人對於自我身份的認同愈來愈堅固，多數居民都認同自己是台灣人，不認同是中國人，中國不斷派軍機擾台，只會使台灣與中國的距離更遙遠，台灣國防部預測2025年台灣恐將面臨中國軍事入侵，世界各國急需多關注台海情勢。
博科夫斯基指出，兩岸議題常被拿來與「兩德統一」模式比較，但台灣人民並不想統一，故無法相提並論，所幸現在世界已逐漸看清中國向外擴張的野心，日前美國總統拜登公開允諾協防台灣，他冀盼義大利及歐盟也能同樣地認真面對中國的擴張主義，並作出實際回應。
龐皮利表示，台灣已發展出有別中國的強烈自我認同和對外關係，例如台灣曾經歷日本統治，與日本關係緊密，同時台灣與南韓有類似民主化過程，台韓年輕一代間的文化交流相當緊密，不過民主法治還是台灣與中國最根本的不同之處。
拉帝瓊尼指出，拜社群媒體之賜，台灣的太陽花民主運動影響了後來的香港「雨傘革命」運動，以及全球「奶茶聯盟」民主運動，但現在香港的民主氛圍在中共打壓下已蕩然無存，台灣是亞洲少見的成熟民主國家，台灣堪稱亞洲民主堡壘。
李新穎指出，中國對台升高武力威脅引起國際社會高度關切，聲援台灣的音量再創高峰，包括義大利今年在七大工業國集團（G7）外長會議、G7領袖峰會上，首次宣示支持維持台海穩定和平，澳、英、美三國成立的AUKUS軍事安全聯盟9月也劍指中國軍事威脅，歐洲議會今年迄今更已12度通過友台決議案，呼籲歐盟國家提升與台灣的政治經貿關係及重視台海安全。
李新穎表示，其中10月21日甫於歐洲議會高票通過的「台灣歐盟政治關係與合作」報告，是歐洲議會史上首度針對台灣歐盟政治關係撰擬的官方文件，是雙邊關係重要的里程碑，此外台灣今年與立陶宛互設辦事處獲歐盟廣泛支持，顯示自由民主國家團結一致，將有效對抗極權國家恫嚇。
李新穎呼籲，G20羅馬峰會出席國家應秉持共享的自由民主價值，認知台灣安全攸關全球利益，表態支持台海和平穩定發展，以進一步捍衛國際安全秩序。
李新穎另特別舉出近期在網路上竄紅、被中國禁播的歌曲「玻璃心」，諷刺中國不尊重人民自由，相較台灣的言論自由環境值得各界珍視。（編輯：高照芬）1101023