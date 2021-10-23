民進黨憲改小組確立6方向　林飛帆盼朝野共同推動

民進黨憲政改革小組日前確立最終憲改草案版本內容，並將於近期提交中執會確認。身兼憲改小組發言人的民進黨副秘書長林飛帆22日再度談及憲改議題，他說，前天憲改小組全體會議結束後，自己鬆了一口氣，因為這幾個月漫長的討論終於有了結果，年輕朋友在乎的「18歲公民權（選舉與被選舉權）」以及「下修修憲門檻」等議題都納入了草案。憲政改革不只是總統蔡英文上任前就希望能大力推動的議程，也是民間社會長期的期待，希望憲改能有所成。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-10-23 12:02:02
林飛帆說，他的確也擔心，未來的修憲程序會不會又面對杯葛，讓這次憲改的契機再度胎死腹中。過去幾個月，他有幸參與民進黨的憲政改革小組，和關注憲改的前輩與學者及團體代表，一起腦力激盪，磨合共識。因為很清楚知道這個凝聚共識的過程相當不容易，所以他更期待這個成果最後能被社會接受，能夠成功。
林飛帆說，從今年三月民進黨成立憲改小組之後，開過許多次會議，反覆的討論和辯論，終於確立共識，提出6大項憲改方向，包括：廢除考試院，職權歸屬行政院；廢除監察院，職權歸屬立法院；立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會，與國家審計委員會；選舉權與被選舉權下修至18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；及降低修憲門檻。
林飛帆說，未來這個草案版本，也會送到中執會確認通過，再交給黨團在國會的修憲程序中繼續推動。他坦言，這個版本無法將所有大家關心的議題都囊括進來，畢竟面對現在極高的修憲門檻，朝野的分歧，還有許多還沒完成的社會對話，所以憲改小組選擇優先處理一部分共識度比較高的議題。
林飛帆也說，也希望這次沒辦法觸及的議題，能有持續的對話，為下一個階段鋪墊一些基礎。他強調，審慎的面對憲改，提出能夠解決當前的問題，並且符合未來需要的憲改方案，這不單單是執政的責任，也是朝野共同的義務。真心期待有機會透過憲改，讓這個體制更貼近社會的需要，讓台灣這個共同體更有凝聚力。