魔人狂檢舉警方累翻　警送勸導書竟稱遭查水表

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中壢警方表示，PTT批露，董姓男子檢舉都以假名或匿名報案，舉報交通違規案件，從今年1月至今已舉報3060件，且常同一時間舉報不同地點有違規案，員警疲於奔命，且不少員警到場更發現「根本沒有違規」，嚴重造成社會資源浪費，且檢舉人以匿名或簡訊報案，員警回撥電話也不接。興國派出所因此已依法送達書面勸導單並貼於其門口，若勸導無效，將以社會秩序維護法85條謊報妨害公務規定裁罰，最高可罰1萬2千元。
據指出，董姓男子的檢舉案，一天內常達數十件，從早上8時起一路檢舉到晚上10時止，遭檢舉違規地點「一下在東邊、一下在西邊」，甚至同一時間檢舉「相距數公里的違停案」，且多屬不實或臆測性檢舉，導致員警疲於奔命，連派出所警力派遣也受到影響。
警方貼出書面勸導單後，董姓男子在臉書上也PO文回應，「我9月25日上午11點就簡訊報案3件，警察就查報案人個資，來我家貼通知單，我還以為是詐騙集團，一看…原來是鼎鼎有名的興國派出所，多少負面新聞Google一堆」，這段PO文也引起不少網友附和，認為警方確實不該要求吹哨者閉嘴。
中壢警方強調，檢舉達人頻頻檢舉不但引發民怨，更影響正常勤務與警力派遣，希望立法院及早立案通過，針對檢舉個案，檢舉者需與員警同行，地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上、或行駛經過一個路口以上始得檢舉，希望檢舉者能理性且依照現場違規事實進行檢舉，讓警力能服務更多民眾。
此外，警方依照社會秩序維護法處罰程序第41條規定，警察機關為調查違反本法行為之事實，應以書面通知，給予董男申辯機會；如勸導無效將傳訊通知，並以社會秩序維護法85條規定裁罰。