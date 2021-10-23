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榮獲「資深典範獎」的放射師彭玭說：「遇到車禍急症的病人，病人因疼痛或緊張無法配合擺位，需要不斷耐心溝通，到負壓隔離病房為確診病人照X光時，需要與護理師共同協助翻身擺位，才能順利拍攝足以提供醫師判讀的影像，因此在COVID-19疫情最嚴峻時，同住家人難免會擔心我會被感染，但我卻比較不擔心，因為從事30年的放射師，也經歷過SARS，知道工作中該如何面對病毒，家中已持續數十年落實乾淨區和髒區的置物與清潔習慣，能很踏實安心的工作。」
物理治療 強化增進本職學能
榮獲「閃亮新人獎」的物理治療師施竣元表示：「好的醫療品質、好的實習內容對學生職涯發展非常重要，因為重視臨床知識教育和醫療品質與教學，工作之餘也積極強化增進本職學能，取得多項國內外臨床專科技術認證，並將所學應用於病人治療及科內專業技術指導，激發病人與學生的潛力，讓進步動力低的病人看到自己的進步並更積極配合復健，也讓較不會溝通應對的學生找到與病人溝通的方式。」
社工師協助弱勢 醫務社工是重要窗口
榮獲「優良獎」的社工師李季娥分享：「現今社會有許多獨居長者，他們沒有家人，生活也無法自理，有一名90多歲的獨居爺爺也是這樣，為能替爺爺找到安置去處，連結社會局資源並經數次溝通才媒合到合適的機構，讓爺爺有個能安身立命的地方。醫務社工是醫病溝通的橋樑，也是結合社會資源重要的窗口，找資源的路上不容易，能夠幫上忙，我們都很開心。」
心理衛生業務廣泛 建構緊急防護網
同樣也榮獲「優良獎」的是臨床心理師陳瀅如直言：「心理衛生業務廣泛，當突發事件時，有賴團隊共同努力，除需建構緊急防護網、還需針對事件持續執行與修正，例如八仙塵爆跟疫情爆發時期，都需要提供身心靈的照護，留意急性壓力症候群、創傷後壓力症候群等，需要團隊加倍付出與投入，才能順利達成使命。」
資料來源：健康醫療網 堅守崗位顧病人！ 衛福部頒優良暨資深典範醫事人員表揚
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