年底尾牙季到來！陳時中給規範「多少人要有多少空間」
針對餐飲內用防疫規定，中央流行疫情指揮中心今（23）再度說明，目前內用已無需梅花座，在室內外辦桌均適用；人數方面，則以空間大小除以2.25平方公尺計算可容留人數上限，至於企業年底尾牙也依照這些指引規定。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-23 14:56:05
對於室內外辦桌、流水席是否一定要梅花座？指揮中心指揮官陳時中今釋疑，目前已無須梅花座、間隔座，根據指揮中心5日起規定，已取消餐飲內用須隔板或1.5公尺間距的限制，室内外辨桌、流水席等宴席場合均適用，可不採梅花座、間隔座桌、流水席的場所遵守人流管制、實聯制等通案性原則及「餐飲業防疫管理措施」即可。
另針對婚禮請客超過80人是否就要分兩廳舉行？陳時中說明，只要總面積夠大，就可以超過80人；指揮中心9月21日起，已開放室內集會人數上限，婚宴進場人數可依各宴會場地規模，整體樓地板面積扣除固定設備面積後，除以2.25平方公尺計算可容留人數上限，可參考「大型餐宴、婚宴場所防疫管理措施指引」。
至於年底企業辦尾牙有人數限制嗎？陳時中表示，並未特別要求，但基本上就是有多少人，就要有多大的範圍，維持上述空間裡除以2.25平方公尺可容留多少人數的相關指引。
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