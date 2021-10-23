《海岸村》洪班長PK渣男金宣虎　逼墮胎真相扯出17萬人！

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金宣虎今年合作金宇彬的女友申敏兒，合演《海岸村恰恰恰》，故事親情、友情、愛情兼具，療癒內容再度成為熱門夯劇，飾演暖男「洪班長」的金宣虎，人氣再三級跳，該劇完結篇時，他的IG粉絲數已來到736萬，吸粉實力不容小覷。
《海岸村恰恰恰》本月17日完結，但當天下午，金宣虎的前女友發文爆料他射後不理「逼墮胎」、咒罵演員等負面形象，貼文於18日奏效，金宣虎與公司一開始神隱，觀察金宣虎的IG數，當時竟從736萬飆漲至740萬，該4萬不排除是忠實觀眾、看戲、以及不受新聞影響的網友；直到本人與公司陸續出面解釋與道歉，數字迅速退回734萬，今再度漲回741萬。此外，由工作人員額外經營的金宣虎IG，目前也有53萬粉絲追蹤。
金宣虎的人氣起伏之大，試算當時網友為了看戲增加的4萬、暖男形象崩壞後退讚的6萬，以及事發後漲粉的7萬總計牽動17萬人數，可發現不少民眾應仍深陷在《海岸村恰恰恰》的故事與洪班長魅力；而金宣虎形象一落千丈，除了少了部分粉絲，主持的節目、準備要拍攝的電影、廣告代言也通通沒了，影響力可見一斑。
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