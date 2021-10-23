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《海岸村》洪班長PK渣男金宣虎　逼墮胎真相扯出17萬人！

▲金宣虎飾演的「洪班長」感染力強、吸粉無數，但負面形象也讓眾多網友深受打擊。（圖／Netflix、金宣虎IG）
▲金宣虎飾演的「洪班長」感染力強、吸粉無數，但負面形象也讓眾多網友深受打擊。（圖／Netflix、金宣虎IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-23 14:13:54

韓星金宣虎陸續因韓劇《Start-Up：我的新創時代》韓志平、《海岸村恰恰恰》洪班長成為一線男神，卻因前女友的爆料，形象一落千丈。金宣虎的IG追蹤數反映出他近期人氣走向，從原本《海岸村》劇終後的736萬，至事件爆發後上升為740萬，直到金宣虎出面道歉後，退讚到734萬，截至今（23日）竟回漲比原本更高的741萬，試算下來前後來回人數為17萬，看熱鬧跟力挺人數各占一半。

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▲《Start-Up：我的新創時代》是讓金宣虎成名的關鍵。（圖／Netflix）
▲《Start-Up：我的新創時代》是讓金宣虎成名的關鍵。（圖／Netflix）
金宣虎2020年因《Start-Up：我的新創時代》人氣攀升，該劇開播前他的IG追蹤數只有60萬，開播後以「1個月加100萬人」的速度成長，當時觀眾討論的也都不是男女主角秀智與南柱赫，每週劇集播畢各大版面幾乎都是金宣虎，甚至有「金宣虎才是男主角」的聲浪出現，離奇又少見的現象，讓人感到不可思議。

金宣虎今年合作金宇彬的女友申敏兒，合演《海岸村恰恰恰》，故事親情、友情、愛情兼具，療癒內容再度成為熱門夯劇，飾演暖男「洪班長」的金宣虎，人氣再三級跳，該劇完結篇時，他的IG粉絲數已來到736萬，吸粉實力不容小覷。

《海岸村恰恰恰》本月17日完結，但當天下午，金宣虎的前女友發文爆料他射後不理「逼墮胎」、咒罵演員等負面形象，貼文於18日奏效，金宣虎與公司一開始神隱，觀察金宣虎的IG數，當時竟從736萬飆漲至740萬，該4萬不排除是忠實觀眾、看戲、以及不受新聞影響的網友；直到本人與公司陸續出面解釋與道歉，數字迅速退回734萬，今再度漲回741萬。此外，由工作人員額外經營的金宣虎IG，目前也有53萬粉絲追蹤。

金宣虎的人氣起伏之大，試算當時網友為了看戲增加的4萬、暖男形象崩壞後退讚的6萬，以及事發後漲粉的7萬總計牽動17萬人數，可發現不少民眾應仍深陷在《海岸村恰恰恰》的故事與洪班長魅力；而金宣虎形象一落千丈，除了少了部分粉絲，主持的節目、準備要拍攝的電影、廣告代言也通通沒了，影響力可見一斑。

▲以10月23日中午12點計算，金宣虎IG期間竟再漲粉1萬人。（圖／金宣虎IG）
▲以10月23日中午12至1點為準計算，金宣虎IG期間竟再漲粉1萬人。（圖／金宣虎IG）
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