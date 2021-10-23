中央支援北市五大接種站　莊人祥今早巡視後自評分數出爐

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至於各站23至27日接種量能與實際預約人數，莊人祥指出，交通部1樓大廳接種量能達3200人，實際預約人數也是3200人；華山1914文化創意產業園區接種量能為7680人，實際預約人數為6898人；中正紀念堂1展廳接種量能為2萬5600人，實際預約人數是1萬8329人；台灣當代文化實驗場接種量能與實際預約人數，都是4000人；衛福部1樓接種量能與實際預約人數都為4800人；整體總計接種量能達4萬5280人，實際預約人數為3萬7227人。
莊人祥指出，五處接種站從很多日前就開始設站演練，預計設置到31日為止；今日他實際依現場動線走訪，發現現場民眾接種狀況良好，今日早上雖然有小雨，但整體動線看起來都算恰當，能快速消化預約接種民眾。
至於整體對接種站打幾分？莊人祥說，每個場地的設置醫院、借租場地的工作人員都很辛苦，他們事前都已規劃好動線，也進行演練，其中有些場地較小，例如台灣當代文化實驗場的場域最小，但動線規畫相當好；而中正紀念堂施打量最多，因此榮總支援人力也相當多，且把整個現場動線安排相當好；衛福部則是「我看過現場比較豪華的」，可能注射的民眾不多，且都分散時間，但整體環境相當不錯；至於整體分數，「我們認為分數在心裡，我們會持續精進努力」。
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