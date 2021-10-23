海陸空風箏齊聚大安　箏相亮相

「2021大安海觀光推廣活動」今(23)、明兩日在大安濱海樂園熱鬧展開，由中市府觀旅局長韓育琪與現場貴賓協力啟動甲安埔觀光列車，藉由觀光列車的行走視角暢玩大安海，現場湧現慕「箏」而來的民眾，一睹大安微解「風」。

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觀旅局表示，大安風箏衝浪活動今年邁入第9年，風箏衝浪因疫情影響少了國外玩家參與，仍不減活動熱度，大安濱海樂園海灘平坦寬闊，環境設施完善，是職人玩家首選的風箏衝浪聖地，齊聚全台箇中好手前來海上同場追風飆浪，以繞標競速飆出新紀錄，用跳高表演跳出新高度，在旁觀賞民眾形容當風箏充氣起來宛如在海上長出一雙雙七彩的翅膀，非常壯觀。

觀旅局說，現場由專業教練帶領初學者進行風箏衝浪體驗，從水域安全教育宣導、學習風箏衝浪常識技巧到淺灘實際駕馭風箏等，讓民眾直呼駕馭風箏沒有想像中簡單，風箏衝浪是透過大型充氣支架風箏連結到人體，以腳踏浪板或衝浪板在水面航行的運動，需要操控風箏同時控制身體平衡，是一項刺激又令人難忘的體驗。

觀旅局進一步說明，大安海觀光推廣活動不僅海上風箏競速精彩可期，空中還有彩虹樂園主題的特色風箏藝術展示，邀請繽紛造型的巨型風箏到大安天空隨風翱翔，另穿插特技風箏藝術展演，由高手運用雙線、三線、四線加以控制，搭配音樂逆風飛行，如魔術般變幻萬千，陸上還有超Q地景藝術風箏，首度出動水水動物陽光魚、海馬、曼波魚、藍鯨等造型風筒風箏亮相，討喜模樣超級吸睛。

觀旅局表示，今日現場提供親子DIY彩繪風箏，從親手繪製海洋生態動物到完成風箏製作的過程，是每年小朋友最引領期盼的活動之一；24日將再加碼手作在地文化藺草編，以來自大甲藺草編織活靈活現的小動物，在大安港媽祖文化園區場館內，一起感受手作溫度，兩場活動皆採網路預約報名及開放部分現場報名，民眾至活動現場捐贈今年9、10月份發票2張，即可參與還可做公益，現場報名數量有限，報完為止。