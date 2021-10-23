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疫苗施打需求增、醫院人力短缺！　醫護憂：沒人照顧病人怎麼辦

疫苗施打需求增、醫院人力短缺！　醫護憂：沒人照顧病人怎麼辦
疫苗施打需求增、醫院人力短缺！　醫護憂：沒人照顧病人怎麼辦

健康醫療網

2021-10-23 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】COVID-19疫情加上近期適逢流感流行季，疫苗接種的工作陡增。而因應民眾持續增加的施打需求，政府加開「產線」，卻沒有良好的人力支援政策，已經衝擊原先的急性病患就醫權益，也引起醫護不滿。

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疫苗施打＋就醫需求增　醫院人力短缺

北市聯醫肩負諸多疫苗施打任務，許多醫護人員坦言，疫情趨緩後民眾就醫需求漸增，醫院裡的大家卻又要頻繁支援疫苗施打工作。由於中央擴大開放疫苗預約，且新聞數度報導民眾等待太久的狀況，以致近日強制動員更多院內醫護，甚至加開夜間疫苗診，反倒使得醫院面臨人力短缺。

疫苗施打需求人力多　人力荒無法緩解

疫苗佔用人力狀況有多嚴重？以北市聯醫仁愛院區來說，最高紀錄曾於一天內抽調15名主治醫師、6名專科護理師支援，15名主治醫師約佔整間醫院內科主治醫師的一半，每名專科護理師則負責原先10位住院病人的核心照顧工作，造成的衝擊相當可觀，無形之中為病人帶來傷害，也讓醫護人員面臨更多加班。臺北市醫師職業工會表示，為了緩解人力荒，該院醫護已多次請示上級、另募人力，皆未獲採納，只是無止盡地要求員工支援。

工會請命盼擴大招募範圍　維持醫療能量

此外，工會進一步分析，衛生局招募退休或兼任護理師支援疫苗施打，每班費用是2500元，而醫師的費用是5000至6500元。相較之下，北市聯醫給予醫師的酬勞是每班3000元，超過100名民眾施打才有額外加給，而護理師、住院醫師的費用更僅有400元。

為此，台北市醫師職業工會及北市聯醫工會為市聯醫醫護請命，請相關單位妥善規劃人力政策，除了提高津貼以外，也應該擴大招募範圍，並且以維持院內固有醫療能量、人員不需額外加班為考量，有餘力才投入疫苗施打工作。



資料來源：健康醫療網 疫苗施打需求增、醫院人力短缺！　醫護憂：沒人照顧病人怎麼辦

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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