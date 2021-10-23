沒領餐仍須付錢！呱吉遇外送烏龍火大：請解決系統性問題
外送平台近年十分風行，但造成的消費糾紛也是層出不窮。台北市議員「呱吉」邱威傑就自曝遇到外送烏龍，外送員打翻食物無法送餐後自行取消訂單，但系統卻仍要求呱吉付錢，申訴了也無用。讓呱吉不滿直呼「覺得真是笑話！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 14:52:49
呱吉昨（22）晚深夜在臉書發文，透露自己日前叫了外送，但外送員打翻食物無法送餐，於是自行取消訂單。結果平台系統仍要求呱吉付費，申訴了一天後收到系統訊息回覆卻說，「您仍需支付TWD280，不好意思，合作外送夥伴發生問題，因此無法完成外送行程。我們會盡量確保這個狀況不會再發生」。讓呱吉傻眼直言「這個費用不該是我負擔吧？太爛了吧！」
而呱吉今早又發文補充，強調自己「從來不凹服務，也不伸手討禮物和餽贈，旅遊時也用老婆的名字訂房，避免特殊待遇。今早起床後發現朋友與公關都在嘗試聯絡我，讓我感到十分抱歉，本人無意讓大家週末加班，請大家好好休息。」
呱吉也再次解釋，「不在意退款問題，我一天叫外送兩三次以上，人在江湖飄哪有不挨刀，遇到一些意外難免，大多也是摸摸鼻子算了。只不過昨天的系統訊息太過幽默，直接表明『因為我們平台方面的因素導致外送無法完成，但你仍須付費』，令我怒火中燒，不過醒來後真的覺得真是笑話。」
呱吉最後呼籲，「不要嘗試解決『我個人』的問題，所以請公關不要週末加班了，請PM和工程師在上班時間解決系統性的問題就好。謝謝啦。」（編輯：倪浩軒）