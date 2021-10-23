百位「新聲」報到　中市青年事務諮詢委員授證

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盧秀燕提到，台中是第二大城市，登記戶籍有282萬人，加上求學及就業人口突破300萬人，境內更有17所大專院校及350所高中職中小學，師生高達40萬人，舉凡教育工作、醫療衛生、交通、社會福利、農業、文化工作等，市政工作千絲萬縷，雖有公務同仁努力，但仍需更多聲音成為重要參考諮詢對象，期望第二屆委員給予更多協助，提出更好更多元的意見。
研考會主委吳皇昇表示，感謝都發局長黃文彬、勞工局長張大春及教育局長楊振昇分別主掌「都市發展組」、「就業經濟組」及「社福文教組」三個議題小組，讓青年深入瞭解各項市政議題並提供建言，青諮會將採審議式民主的方式，讓年輕人與市政團隊在理性對話的基礎上，直接溝通與討論，並藉由意見交換的過程，將每一個有意義的想法，成為確實可行的建言。
吳皇昇指出，第二屆青諮會參與機制更升級，青年可關注的議題不再侷限於青年事務，無論經濟、教育、社福、文化、建設，乃至於都市發展等面向都可以關切，未來也將有更多市府機關加入青諮會議，使政策的擬定與執行更全面、更接地氣。
研考會說，為促進市府與新任委員聯繫交流，凝聚雙方對於公共事務參與共識，今日授證典禮結束後，特別安排此屆府方議題小組主政機關勞工、教育、都發局與青諮委員互動交流，並討論開會進行方式，會議也特別邀請青年發展協進會秘書長，同時也是行政院青諮委員曾廣芝、及教育部青發署審議業師陳威良擔任講座貴賓，現場分享青諮指南與青年參與公共實務經驗。