影／抗議裁員跟減薪！義大利50名失業空姐脫衣默哀

新冠肺炎疫情持續近2年，嚴重打擊全球經濟並重創各行各業，近日在義大利羅馬，大批面對就業危機的勞工上街抗議，其中義大利航空公司(Alitalia)仍難敵財務惡化以及管理不善等問題，大量員工因此失業。約50名前義大利航空公司的空姐，20日出現在羅馬卡比托利歐山的廣場，以脫衣和默哀的方式，來表達滿心的委屈與控訴。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-23 14:40:56｜2021-10-23 16:11:51
綜合外媒報導，義大利航空公司於本月中旬結束75年的歷史，由義大利航空運輸公司(ITA)接手並重組，原本1萬500名員工，也被裁到只剩2800人。
空服員並控訴，被裁者生計陷入困境，能留下來的人也未必幸福，因為新公司的合約問題，留下來的人也面臨減薪、失去年資，甚至不再被提前告知，將會在何時何地工作。
為了表達對資方的不滿，50名前義大利航空公司的空姐，20日在羅馬卡比托利歐山廣場聚集，緩緩褪去制服上衣、黑色長裙、高跟鞋，僅留下連身襯裙，並站在原地默哀數分鐘，引起路人好奇圍觀。
對此ITA總裁則強調，現存員工都同意公司的工作條件，合約談判也已經結束，現在以罷工來要脅，根本是國家之恥。
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