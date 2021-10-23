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投資逾50億！國壽攜開陽能源建太陽能電廠　投報率上看5%

國泰金控旗下國泰人壽與台灣太陽能光電指標企業開陽能源共同開發興建「雲林麥寮天機太陽能電廠」，總投資金額超過50億元，並在今（23）日正式落成啟用，包括總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、雲林縣長張麗善等中央及地方官員都出席盛會。（圖／國泰人壽提供）
國泰金控旗下國泰人壽與台灣太陽能光電指標企業開陽能源共同開發興建「雲林麥寮天機太陽能電廠」，總投資金額超過50億元，並在今（23）日正式落成啟用，包括總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、雲林縣長張麗善等中央及地方官員都出席盛會。（圖／國泰人壽提供）

記者顏真真/台北報導

2021-10-23 15:00:01

國內金融業也在拚綠色能源！國泰金控旗下國泰人壽與台灣太陽能光電指標企業開陽能源共同合作開發興建「雲林麥寮天機太陽能電廠」，總投資金額超過50億元，並在今（23）日正式落成啟用，為總裝置容量100MW（10萬瓩）的地面型案場，第一期發電至今已減少碳排放量1.36萬公噸，相當於35座大安森林公園每年的吸碳量，接下來規畫2022年完成第二期6-10MW，第三期亦在緊鑼密鼓進行中，而雙方在台南還有另一個同樣裝置容量100MW的地面型太陽能電廠案。

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國泰金在今年6月率先承諾「零碳營運轉型」，宣布國泰金控暨旗下各子公司承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，台灣所有國泰營業據點預計於2030年達到100%使用再生能源。而國泰金旗下國泰人壽也與台灣太陽能光電指標企業開陽能源、三井工程合資成立開泰能源，其中國壽持股4成5，而共同開發興建的「雲林麥寮天機太陽能電廠」，今日也正式落成啟用，包括總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、雲林縣長張麗善等中央及地方官員也出席盛會。

蔡英文致詞時強調，能源轉型是她總統任內最重要的任務，更是任內一定要達成的任務，尤其政府去年啟動綠色金融方案，期待金融機構支持能源轉型，創造永續發展，光電的設置量相較5年前成長了4.3倍，分擔尖峰用電的需求，減輕供電壓力，有這樣的成績很不容易。

國泰人壽總經理劉上旗致詞則提到，國泰金長期推動永續環境，以豐沛的集團資源發展綠色金融，以實際的綠色營運作為，議合台灣產業以環保永續為依歸，除榮幸與太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融所領導的「開陽能源」合作，也感謝政府推動綠能政策及農業土地活化，規劃地層下陷不利耕作區發展再生能源，國泰與開陽才有機會於麥寮建置大型太陽能案場，可以說這是一個兼具「運用壽險資金推動再生能源公共建設」及「活化國土」雙重效益，達到政府、企業與在地三贏的指標性案例。

開陽能源董事長蔡宗融同樣感謝政府、壽險業、銀行團等各個單位對於光電產業的實際投入及支持，他說，台灣2025年要完成太陽光電20GW的目標，在土地、饋線、資金項，缺一不可，期待中央政策、地方推行、企業響應，共同創造台灣能源轉型成功，再創綠能奇蹟。

雲林麥寮天機太陽能電廠自2017年開始推動，歷經數年與各級政府溝通、居民協調及各界審查過程，2019年底動工，第一期已於2021年3月完工，裝置容量26MW，截至今年10月初發電量約達2568萬度，已減少碳排放量1.36萬公噸(相當於35座大安森林公園每年的吸碳量)，接下來規劃2022年完成第二期6-10MW，第三期亦在緊鑼密鼓進行中。

其實，國泰金旗下國泰證券也將再生能源列為深耕產業之一，過去已協助多家優秀企業完成IPO、SPO業務，而開陽能源亦是國泰證券目前輔導IPO案件，並將於10月25日登入興櫃。也因為開陽能源擁有獨到太陽能光電系統工程技術，已於2021年接續完成嘉義21MW水面型案場、新北市單一最大屋頂型太陽能電廠2MW(全球傳動)及這次啟用的雲林麥寮38區100MW地面型案場第一期。隨著各大型案場陸續完工，國泰證券也看好開陽未來在資本市場的表現。

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