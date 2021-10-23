投資逾50億！國壽攜開陽能源建太陽能電廠　投報率上看5%

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蔡英文致詞時強調，能源轉型是她總統任內最重要的任務，更是任內一定要達成的任務，尤其政府去年啟動綠色金融方案，期待金融機構支持能源轉型，創造永續發展，光電的設置量相較5年前成長了4.3倍，分擔尖峰用電的需求，減輕供電壓力，有這樣的成績很不容易。
國泰人壽總經理劉上旗致詞則提到，國泰金長期推動永續環境，以豐沛的集團資源發展綠色金融，以實際的綠色營運作為，議合台灣產業以環保永續為依歸，除榮幸與太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融所領導的「開陽能源」合作，也感謝政府推動綠能政策及農業土地活化，規劃地層下陷不利耕作區發展再生能源，國泰與開陽才有機會於麥寮建置大型太陽能案場，可以說這是一個兼具「運用壽險資金推動再生能源公共建設」及「活化國土」雙重效益，達到政府、企業與在地三贏的指標性案例。
開陽能源董事長蔡宗融同樣感謝政府、壽險業、銀行團等各個單位對於光電產業的實際投入及支持，他說，台灣2025年要完成太陽光電20GW的目標，在土地、饋線、資金項，缺一不可，期待中央政策、地方推行、企業響應，共同創造台灣能源轉型成功，再創綠能奇蹟。
雲林麥寮天機太陽能電廠自2017年開始推動，歷經數年與各級政府溝通、居民協調及各界審查過程，2019年底動工，第一期已於2021年3月完工，裝置容量26MW，截至今年10月初發電量約達2568萬度，已減少碳排放量1.36萬公噸(相當於35座大安森林公園每年的吸碳量)，接下來規劃2022年完成第二期6-10MW，第三期亦在緊鑼密鼓進行中。
其實，國泰金旗下國泰證券也將再生能源列為深耕產業之一，過去已協助多家優秀企業完成IPO、SPO業務，而開陽能源亦是國泰證券目前輔導IPO案件，並將於10月25日登入興櫃。也因為開陽能源擁有獨到太陽能光電系統工程技術，已於2021年接續完成嘉義21MW水面型案場、新北市單一最大屋頂型太陽能電廠2MW(全球傳動)及這次啟用的雲林麥寮38區100MW地面型案場第一期。隨著各大型案場陸續完工，國泰證券也看好開陽未來在資本市場的表現。