諷刺！李雲迪提議「找力宏」　劉謙吐怨氣：當年沒人信我

中國鋼琴家李雲迪嫖娼被拘捕，順勢解開與王力宏謠傳多年的同性疑雲，2013年在央視春晚與李合作表演魔術，一句「找力宏」遭抨擊炒話題的劉謙，也終於吐了一口怨氣，澄清當年是李雲迪對詞時，主動提議加入關鍵詞王力宏，讓他一直被誤會，「真諷刺啊，當時根本沒人相信我說的」。





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▲劉謙（左）當年與李雲迪彩排魔術，主張「找力宏」是對方主動提議。（圖／翻攝李雲迪微博）

8年前央視春晚的「找力宏」事件，是李雲迪和劉謙表演魔術時，作勢探頭探腦，假裝在找人模樣，劉謙一句「找人，找誰？力宏？」引起台下觀眾驚呼，後來央視表示此橋段並非導演組設計，而是劉謙現場發揮，純屬個人行為，讓劉謙成為眾矢之的。





劉謙在微博自清，「在台上所說的話，每一句都溝通過，雙方滿意才會定案的。Come on！be honest」，其經紀人說明對詞時，是李雲迪主動提議拿王力宏當梗。但李雲迪卻表示，魔術經過彩排，台詞是即興的，不知情對方要說什麼，雙方說法差異甚大。事隔8年之後，李雲迪嫖娼被抓，圈內風向轉變，他刻意回覆當年留言洗清冤屈，直呼「真諷刺！」網友紛紛向劉謙致歉，戲稱「終於復仇了」。





▲王力宏9年前在演唱會上和李雲迪合作《落葉歸根》，好交情引發聯想。（圖／翻攝王力宏微博）

也有網友挖出，李雲迪當年談及王力宏，說詞始終模稜兩可，「雖然人沒有在一起，但音樂是在一起的」，被問心儀理想型時，聽到觀眾吆喝王力宏名字，他也回覆說「隨緣吧」、「隨自然的狀態發展」，從不撇清性向疑雲，才會讓人一再誤會。



