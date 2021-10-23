15秒片曾外流！樂天女神今年最後一脫　3萬人爭睹

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），前陣子被網友挖出和前男友在家親密做運動的舊影片，引起PTT熱議，連帶衝高知名度，IG吸引30萬人追隨。隨著秋天來臨，陳怡叡昨（22日）釋出今年最後一張福利照，讚數1天就衝到3.2萬。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-23 16:36:58｜2021-10-23 16:46:08
陳怡叡發文宣傳與球團一起拍的2022年桌曆，寫下：「最近天氣開始轉涼了，濕濕冷冷，比基尼要悄悄收起來囉～這大概會是我版上今年最後一張比基尼照？！」附上的照片，穿湛藍色三點式泳衣的她，放送D罩杯美胸、深長事業線，大腿根若隱若現，加上少女燦笑，十分賞心悅目。
泳裝照一出，網友爭相留言：「挖塞」、「希望不要是最後一張」、「這笑容太美」、「突然覺得好熱喔」、「太冷了吧！衣服穿好啊」、「這是不是初戀的感覺」！
今年26歲的Yuri外貌出眾，除了球團工作，近年也跨足戲劇，作品有電影《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》、偶像劇《因為我喜歡你》等，5月初，有網友貼出一段她和壯男在瑜伽墊上磨蹭的影片，強調是陳怡叡自己所發布，引起不小討論。
對此，《NOWnews今日新聞》求證陳怡叡經紀人，對方表示：「這已經是好久之前的影片了，不知道為什麼現在網路又重新拿出來討論，希望大家能夠關注Yuri在球場跟演藝圈的好表現，謝謝大家的關心！」（編輯：楊穎軒）