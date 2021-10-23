縣市合併沒規劃？立委向內政部要檢討報告竟只有4頁

近日來不僅新竹市長林智堅提出新竹縣市合併的議題，基隆市長林右昌也建議基隆市可以與台北市合併，或是與部分新北市合併成海岸市，引發各界討論。對此民眾黨立委蔡壁如認為近日疫情趨緩，所以向內政部索要縣市合併後的檢討報告，「竟然只有四頁」，質疑「難道國家治理可以信口開河？」
記者丁上程／綜合報導
2021-10-23 16:43:05
蔡壁如表示，選舉是一時的，國家治理至少必須考慮到未來30年、50年，甚至100年的發展，「但是最近不論是竹竹併、雲嘉嘉併，還是北北基併，我看不到遠景，只聽到空口白話！」蔡壁如說，2010年五都合併升格時，台南縣要求維持鄉鎮市自治，寫明在合併計劃書，也經縣市兩個議會通過，內政部當時承諾要在兩年內提出檢討報告，「但已經過了11年，這份檢討報告在哪裡？」
結果10月6日時，蔡壁如向內政部長徐國勇質詢時，詢問是否有縣市升格的檢討報告？徐國勇坦言有，不過在後續回覆中，內政部僅只提供了一份四頁的「口頭報告」，也讓蔡壁如不禁質疑「難道縣市合併只需出一張嘴，都不用深思熟慮嗎?」
蔡壁如強調，國家治理至少必須考慮到未來30年、50年，甚至100年的發展，但是最近不論是竹竹併、雲嘉嘉併還是北北基併，看不到遠景，只聽到空口白話。她更批評政府，「人命不放在心上、就連國家區域劃分這種重要大事，竟然也可以變成政黨選舉的遊戲！」